Veja quais os possíveis confrontos da semifinal do Paulista

Após a realização das duas primeiras partidas das quartas de final do Campeonato Paulista, já é possível saber que Palmeiras e Santos chegam às semifinais do torneio com as melhores campanhas e vão ter a vantagem de fazer o duelo de volta em seu campo. Nesta terça-feira, o Palmeiras goleou o Novorizontino por 5 a 0 e avançou, enquanto o Santos empatou com o Red Bull Brasil por 0 a 0 e também seguiu em frente.

Com os resultados, o Palmeiras somou 29 pontos no Estadual até agora e não pode ser alcançado por nenhuma das equipes que ainda tentam vaga na semifinal. Assim, o time alviverde vai enfrentar o classificado de pior campanha. Já o Santos chegou a 27 pontos e tem a segunda melhor campanha do Paulistão. Com isso, as partidas desta quarta-feira vão definir os outros dois classificados.

Na primeira partida desta quarta-feira, o Ituano recebe o São Paulo. O time de Itu acumula 17 pontos e 5 vitórias. Já a equipe tricolor tem 18 pontos e também cinco vitórias. O jogo de ida foi 2 a 1 para o time do Morumbi. Um pouco mais tarde, o Corinthians (22 pontos) recebe a Ferroviária (19 pontos e 4 vitórias) depois do empate por 1 a 1 na ida. Veja as possibilidades de confronto:

Cenário 1: Corinthians e São Paulo avançam

Semifinal 1: Palmeiras x São Paulo

Semifinal 2: Santos x Corinthians

Cenário 2: Corinthians e Ituano avançam

Semifinal 1: Palmeiras x Ituano

Semifinal 2: Santos x Corinthians

Cenário 3: Ferroviária e São Paulo vencem, ou ambos empatam, ou Ferroviária passa com empate e São Paulo nos pênaltis

Semifinal 1: Palmeiras x São Paulo

Semifinal 2: Santos x Ferroviária

Cenário 4: Ferroviária passa com empate e vitória nos pênaltis e Ituano avança

Semifinal 1: Palmeiras x Ferroviária

Semifinal 2: Santos x Ituano

Cenário 5: Ferroviária passa com empate e vitória nos pênaltis e São Paulo vence

Semifinal 1: Palmeiras x Ferroviária

Semifinal 2: Santos x São Paulo