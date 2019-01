Saiba quais são as partidas da terceira fase da Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai a cada dia diminuindo o número de participantes e se tornando cada vez mais decisiva. O torneio que já teve 128 clubes, terá apenas 32 na terceira fase e quem perder está eliminado. Relembre os placares das partidas da segunda fase da Copinha.

Como manda a tradição, algumas "zebras" já ocorreram na competição, com a precoce eliminação do Santos, ainda na fase de grupos, e a queda do atual campeão, Flamengo, ainda na segunda-fase. As partidas da terceira fase começam já neste domingo.

Veja os jogos da terceira fase da Copinha

DOMINGO

16h: Rio Preto x São José-RS

19h: Cruzeiro x Marília (Rede Vida)

18h: Mirassol x Athletico-PR

21h45: Ferroviária x São Paulo (SporTV)

11h: América-MG x Botafogo (SporTV)

15h: Internacional x Guarani (SporTV)

19h35: Palmeiras x Galvez-AC (SporTV)

16h: Trindade x Figueirense

SEGUNDA

Corinthians ou Porto x Red Bull ou Ituano

Primavera ou Desportivo Brasil x Visão Celeste ou Fortaleza

Grêmio ou EC São Bernardo x CSA ou Oeste

Audax ou Taboão da Serra x Londrina ou Fluminense

São Caetano ou Flamengo-SP x Coritiba ou União Mogi

Vasco ou Juventude x Manthiqueira ou Tubarão

Atlético-MG ou Juventus x Avaí ou Água Santa

Goiás ou Volta Redonda x Portuguesa ou Nacional