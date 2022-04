John volta a treinar e fica à disposição no Santos, mas enfrenta concorrência de João Paulo agora

O Santos poderá contar com o goleiro John para o jogo deste domingo contra o Coritiba, às 11h, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi a grande novidade do treino deste sábado. O técnico Fabián Bustos não confirmou sua escalação. John, titular no jogo que culminou com o vice-campeonato do time na Libertadores da América de 2020, passou por um procedimento cirúrgico para corrigir cicatriz no joelho direito. Ele não treinava com os demais atletas desde março.

De volta às atividades normais, o goleiro fica à disposição de Bustos. No entanto, tem forte concorrência agora, já que João Paulo se transformou em um dos líderes da equipe santista e negou desejo de deixar o clube para defender outro time brasileiro na temporada.

Além de John, quem treinou normalmente foi o zagueiro Kaiky, que fez uso de uma máscara de proteção facial. Ele sofreu uma fratura nasal no duelo com o Banfield, na estreia do clube na Copa Sul-Americana. No entanto, deve ser preservado. Bustos poderá contar com o atacante Marcos Leonardo, que vem cumprindo suspensão nos jogos da Sul-Americana. Ele, inclusive, é cotado para iniciar o jogo como titular, ao lado de Ângelo e Jhojan Julio.

A expectativa é que Fabián Bustos escale o Santos com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Willian Maranhão (Vinícius Zanocelo) e Ricardo Goulart; Ângelo (Lucas Braga), Marcos Leonardo e Jhojan Julio. Após campanha melancólica no Campeonato Paulista, o Santos estreou no Brasileirão com empate sem gol diante do Fluminense, no Maracanã. Não foi uma partida boa, mas o resultado agradou aos santistas. O Flu tinha acabado de bater o Flamengo na decisão do Carioca.