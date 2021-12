John Terry, ídolo do Chelsea, volta ao clube para trabalhar nas categorias de base

O ex-zagueiro John Terry, um dos maiores ídolos da história do Chelsea, vai retornar ao clube inglês para assumir um cargo nas categorias de base. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em comunicado oficial publicado no site oficial do time de Londres.

John Terry, hoje com 41 anos, vai trabalhar no programa de desenvolvimento e formação dos jogadores das categorias de base do Chelsea, depois de ter passado as duas últimas temporadas como assistente técnico do Aston Villa, time de Birmingham que disputa o Campeonato Inglês.

"A lenda dos 'Blues' vai trabalhar com os nossos jovens e equipes técnicas e partilhar a vasta experiência adquirida em 20 anos de carreira como jogador", informou o Chelsea em seu comunicado oficial.

O ex-zagueiro, capitão por muitos anos, fez toda a sua formação no Chelsea e construiu praticamente toda a sua carreira no clube de Londres, tendo apenas saído na temporada 1999-2000 para o Nottingham Forest, por empréstimo, e depois em 2017-2018 para o Aston Villa, quando encerrou a carreira profissional.

Ao todo, John Terry fez 717 jogos pelo Chelsea e é o terceiro jogador da história do clube que mais vezes vestiu a camisa da equipe.