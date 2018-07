John Terry renova contrato e fará 17ª temporada pelo Chelsea

LONDRES - O Chelsea anunciou oficialmente nesta terça-feira que John Terry acertou a renovação de seu contrato com o clube por mais um ano. Com isso, o zagueiro de 33 anos de idade jogará a sua 17ª temporada pelo time inglês, que ele defendeu ao longo de quase toda a sua carreira.

Capitão do Chelsea, Terry estreou pela equipe profissional em outubro de 1998, então com apenas 17 anos de idade. Ao total, ele disputou 621 partidas e marcou 57 gols com a camisa do time de Londres, no qual ele ingressou nas categorias de base quando tinha apenas 14 anos.

O novo compromisso firmado por Terry aconteceu depois de o Chelsea ter encerrado a sua temporada europeia sem a conquista de nenhum título. Porém, o clube avançou às semifinais da Liga dos Campeões e ficou com o terceiro lugar do Campeonato Inglês.

O defensor festejou nesta terça o acordo que o fará completar duas décadas no clube londrino. "Estou muito feliz por ter assinado a extensão do meu contrato com o Chelsea, me levando para o meu vigésimo ano com o clube. Gostaria de agradecer aos torcedores e ao clube pelo seu contínuo apoio, e ao técnico (José Mourinho), que foi fundamental para mim na última temporada", disse o zagueiro, se referindo ao fato de que com o treinador português recuperou seu lugar no time e o status que havia conquistado anteriormente.

Capitão em 490 jogos, Terry é o defensor com maior número de partidas disputadas na história do Chelsea e com o clube se sagrou vencedor da Liga dos Campeões em 2012, do Campeonato Inglês em 2005, 2006 e 2010, da Liga Europa de 2013, da Copa da Inglaterra em 2000, 2007, 2009, 2010 e 2012, além da Copa da Liga Inglesa em 2005 e 2007. Neste longo período, esteve fora do clube apenas durante alguns meses em 2000, quando foi emprestado ao Nottingham Forest.