John Textor, dono da SAF do Botafogo, está perto de comprar 40% das ações do Lyon

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, está próximo de comprar uma participação significativa do Lyon, do Campeonato Francês, segundo o jornal L'Equipe. Os acionistas do clube, Pathe SAS (19,38%) e IDG Capital (19,85%), decidiram vender suas cotas ainda em março e contraram o banco Raine para conseguir compradores. Textor é apontado como o favorito para a compra das ações dos dois grupos.

A participação do empresário no Lyon pode ser ainda maior já que ele será obrigado pelas regras francesas a fazer uma oferta pública a outros acionistas. Textor investiria cerca de 90 milhões de euros em contratações de jogadores e no desenvolvimento da base.

Quem estava na frente da concorrência era o empresário americano Foster Gillet, que já havia acertado um acordo com o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que detém 28% das ações do clube. Gillet teve até a última quinta-feira para fornecer garantias bancárias de sua oferta, mas não conseguiu. O prazo foi estendido até esta segunda-feira, mas no fim de semana Aulas já havia se reunido com Textor para discutirem a negociação. Segundo o jornal francês, a proposta de Textor é ligeiramente inferior à de Gillet, e há dúvidas dentro do clube sobre a sua vontade de investir paralelamente no Porto, mas o empresário foi o único a fornecer garantias concretas de seu aporte.

Textor é um dos vários empresários com base em Miami que passaram a ter participações em clubes pelo mundo. Além de ser dono da SAF do Botafogo, também detém 40% das ações do Crystal Palace, da liga inglesa, além do RWD Molenbeek, da Bélgica. Textor tentou entrar no mercado português ao buscar ser acionista do Benfica, mas as negociações fracassaram. Em março, teve seu nome especulado para comprar ações do Porto, mas negou os rumores.

Desde que John Textor virou dono da SAF do Botafogo, o empresário promoveu muitas mudanças de imediato no clube, em especial, aplicou um aporte financeiro importante em contratações. Textor também tem sido bastante ativo nas redes sociais e em jogos do time carioca. A equipe está na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.