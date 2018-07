Johnson marca no fim e Sunderland vence dérbi contra o Newcastle

Um gol de Adam Johnson deu ao Sunderland a vitória por 1 a 0 sobre Newcastle, time onde o jogador se formou, em um fascinante dérbi de Tyne-Wear válido pelo Campeonato Inglês no St. James Park neste domingo.

Faltando um minuto para acabar, e logo após oportunidade desperdiçada por Moussa Sissoko para os anfitriões, Johnson recebeu passe dentro da área em contra-ataque e fuzilou o goleiro Jak Alnwick para assegurar a quarta vitória consecutiva do Sunderland na temporada.

Johnson marcou em seus últimos três jogos contra o Newcastle na casa do adversário e seu gol deu ao Sunderland a terceira vitória no Campeonato Inglês, que agora faz o time subir para o 14.º lugar com 19 pontos.

Já o Newcastle, que depois de vencer o líder Chelsea perdeu três partidas consecutivas, está em nono com 23 pontos.