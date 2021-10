Joia do Barcelona supera Messi e se torna jogador com menos de 19 anos com mais gols pelo clube

Nunca é fácil para uma torcida superar a saída de um ídolo, ainda se tratando de Lionel Messi. Com a ida do craque argentino para o Paris Saint-Germain, de uma hora pra outra os adeptos do Barcelona se viram órfãos não só de uma referência técnica em campo, mas também de alguém que pudesse ser uma ilha de luz na escuridão em que o clube se encontra. Entretanto, aos poucos o jovem Ansu Fati vem mostrando que pode ser o jogador a ocupar esse espaço. Neste domingo, ele se tornou o atleta com mais gols pelo Barça com menos de 19 anos, superando Messi.

Com 18 anos e 351 dias, Fati chegou ao seu 15º gol com a camisa blaugrana na vitória por 3 a 1 sobre o Valencia, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Na mesma idade da joia espanhola, Messi tinha apenas oito gols. O argentino findou sua passagem pelo clube em agosto com 778 tentos, o maior artilheiro da história do clube.

O bom início de temporada também é um alento para Ansu Fati, responsável por carregar o peso de herdar a camisa 10 deixada por Messi. Mas nada que seja uma surpresa para o torcedor. Desde sua estreia pela equipe principal, na temporada 2019/20, o atleta já dava sinais de sua qualidade, marcando quatro gols no início do Campeonato Espanhol e sendo convocado por Luis Enrique para a seleção da Espanha. Entretanto, uma grave lesão no joelho em novembro do ano passado brecou sua evolução no time catalão.

Quebrar recordes tem virado rotina na carreira de Ansu Fati. Em 2019, aos 16 anos, o atacante se tornou o segundo jogador mais jovem a entrar em campo com a camisa do Barcelona. Menos de uma semana após a primeira experiência no profissional, ele marcou seu primeiro gol pela equipe catalã e estabeleceu outro recorde: o de artilheiro mais jovem do clube. Fati também é o terceiro mais jovem da história do Campeonato Espanhol.

Ansu Fati é uma das principais apostas do técnico Ronald Koeman para reverter a situação do time espanhol na Liga dos Campeões. Ainda sem pontuar, o Barcelona é o último colocado do Grupo E, que tem o Bayern de Munique na liderança com 6 pontos. Na quarta-feira, dia 20, a equipe catalã enfrenta o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, no Camp Nou, às 13h45 (horário de Brasília). Assim como no duelo contra o Valencia, Fati deve figurar entre os titulares.