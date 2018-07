Joia do Cruzeiro, Judivan opera o joelho pela 3ª vez em cinco meses

De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o procedimento cirúrgico foi realizado pelo ortopedista e traumatologista Moisés Cohen no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com acompanhamento do médico do Cruzeiro Sérgio Freire Júnior. Judivan vai ficar internado por um período entre cinco e sete dias.

O atacante se machucou defendendo a seleção brasileira sub-20 no Mundial da categoria, em junho. De volta ao Brasil, operou ligamento cruzado posterior em 26 de junho. Depois, em outubro, foi submetido a uma artroscopia para a liberação da articulação e ganho de movimento.