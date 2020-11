Joia do Palmeiras, Gabriel Veron completa um ano como profissional em alta

Uma das principais revelações do Palmeiras nos últimos anos, Gabriel Veron completa um ano como profissional neste sábado. A joia palmeirense estreou no time principal no dia 28 de novembro de 2019. Na ocasião, o técnico Mano Menezes lançou o garoto, então com 17 anos, no segundo tempo do duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"Fico muito feliz em relembrar esse momento da minha estreia. Agradeço a Deus, minha família, meus companheiros, a torcida, e claro, o Palmeiras por ter me dado essa oportunidade. Espero completar vários jogos por aqui e conquistar muitos títulos. Trabalho com muito empenho todos os dias para honrar essa camisa maravilhosa", declarou Veron.

O atacante vive a expectativa de voltar à equipe neste sábado, contra o Athletico-PR, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ele esteve fora das últimas partidas porque havia testado positivo para a covid-19, mas já cumpriu o período de isolamento e está apto a retornar aos gramados.

Principal aposta das categoria de base do Palmeiras, Veron vivia sua melhor fase como profissional antes de ter que se afastar por conta do coronavírus. Em 2020, ele teve um início oscilante, sofreu com lesões, mas se recuperou e vinha sendo um dos destaques da equipe desde a chegada do técnico Abel Ferreira.

Campeão e eleito o melhor jogador da Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, em 2019, Gabriel Veron já ostenta algumas marcas relevantes na carreira. Neste ano, ele se tornou o atleta mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol na Copa Libertadores ao balançar as redes contra o Tigre, na goleada por 5 a 0, quando tinha 18 anos, um mês e 19 dias. O recorde pertencia a Gabriel Jesus.

O jovem atacante também é o segundo mais novo a balançar as redes pelo time alviverde em todos os tempos. Em sua segunda partida como profissional, quando tinha 17 anos, três meses e dois dias, no dia 5 de dezembro, o atual camisa 27 fez dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Goiás, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

No total, desde que foi promovido ao time principal, Verón disputou 27 partidas e balançou as redes oito vezes. O jogador foi campeão do Campeonato Paulista neste ano e, recentemente, renovou seu contrato até setembro de 2025 quando completou 18 anos, com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões, na atual cotação).

Segundo o site Transfermarkt, ele está em avaliado em R$ 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) e é o jogador mais valioso do futebol brasileiro.