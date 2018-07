Joinville aproveita falha, vence Avaí e se recupera na Série B O Joinville conseguiu se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol solitário de Carlos Alberto, venceu o clássico catarinense contra o Avaí por 1 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela oitava rodada.