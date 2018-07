Joinville bate América-MG por 2 a 0 e volta ao G-4 da Série B

BELO HORIZONTE - O Joinville está de volta ao G-4, o grupo de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time catarinense venceu o confronto direto contra o América-MG por 2 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela abertura da 18.ª rodada, e tomou a posição do Paraná, de forma provisória, no grupo dos primeiros colocados.

Com o resultado, o Joinville igualou o rival paranaense com 30 pontos, mas assumiu a quarta posição por ter uma vitória a mais: 9 a 8. Já o América-MG segue em sétimo, com 27.

Com os dois times lutando pela parte de cima na tabela de classificação, o primeiro tempo foi bastante aberto com oportunidades de gols para ambos lados. Logo aos seis minutos, o ataque do América-MG tramou boa jogada, Willians driblou Diego Jussani e bateu forte, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. O time da casa seguiu perigoso em suas subidas ao ataque. Após lançamento preciso de Rodriguinho, Nikão dominou e bateu cruzado. Bem posicionado, Ivan fez a defesa e impediu que o adversário abrisse o placar.

Com o passar do tempo, os visitantes encaixaram a marcação e conseguiram chegar ao ataque. Pelas laterais, o time catarinense complicou a vida do adversário, mas Lima e Bruno Costa não conseguiram aproveitar cruzamentos e facilitaram as coisas para a defesa mineira. Aos 36 minutos, por pouco o Joinville não abriu o placar. Wellington Bruno encontrou Lima entrando em diagonal e acionou o atacante. De primeira, o camisa 9 bateu cruzado, mas carimbou a trave.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dispostos a confirmar a vitória e foram para cima. Willians tentou duas vezes em chutes de fora da área, mas Ivan fez grande defesas. Sem conseguir aproveitar as chances criadas, o América-MG viu o adversário marcar em dois contra-ataques.

No primeiro, aos 24 minutos, o atacante Lima, oportunista como sempre, apareceu na segunda trave para desviar chute cruzado de Ligüera. Depois, em outra jogada rápida, o camisa 9 dominou na entrada da área, limpou a marcação e bateu colocado no ângulo, sem chances para Matheus, aos 31. Abatido, o América-MG ainda tentou chegar ao ataque, mas não encontrou forças.

Os dois times voltam a campo na próxima terça, quando a Série B terá a 19.ª rodada completa. Às 19h30, o Joinville recebe o Ceará, na Arena Joinville, em Santa Catarina. Mais tarde, às 21h50, o América-MG encara o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.

AMÉRICA-MG 0 x 2 JOINVILLE

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Vitor Hugo, Gualberto e Bryan (Wanderson); Claudinei, Andrei Girotto, Rodriguinho e Nikão; Wéverton (Kléber) e Willians (Alessandro). Técnico: Paulo Comelli.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Sandro, Diego Jussani e Bruno Costa; Augusto Recife, Marcos Winícius, Wellington Bruno (Ligüera) e Marcelo Costa (Ricardinho); Lima (Carlos Alberto) e Edigar Junio. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOLS - Lima, aos 24 e aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gualberto (América-MG); Edigar Junio (Joinville).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 20.650,00.

PÚBLICO - 1.070 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).