Joinville bate Atlético-GO por 2 a 1 e permanece no G-4

JOINVILLE - O Joinville conseguiu ficar firme no G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense sofreu contra o Atlético Goianiense, mas conseguiu vencer por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena Joinville, em Santa Catarina, pela 21.ª rodada. Os mandantes chegaram ao sexto jogo sem derrota e seguem em quarto lugar com 37 pontos. O clube goiano, por outro lado, perdeu a terceira seguida e caiu para a penúltima posição, com 20 pontos.

Mesmo jogando longe de casa, foi o Atlético quem começou melhor a partida. Logo aos cinco minutos, os visitantes criaram a primeira boa chance. Régis desviou de cabeça, mas Carlos Alberto conseguiu fazer o corte em cima da linha. O Joinville tentou fazer pressão no começo, mas deixava alguns espaços no campo de defesa. O time goiano se aproveitou disto. Adriano Michael Jackson roubou a bola no meio, arrancou em velocidade, mas de frente para o gol acabou batendo para fora.

Com mais posse de bola, o Joinville frequentava o campo de ataque, mas não conseguia finalizar contra o gol de Roberto. A solução encontrada foram os chutes de fora da área. Eduardo e Lima levaram perigo.

O Joinville voltou do intervalo com duas trocas. Kim e Edu entraram para tentarem oxigenar o ataque, que não funcionou bem na primeira etapa. As trocas de Ricardo Drubscky funcionaram e o time da casa conseguiu abrir o placar aos 10 minutos. Após levantamento da esquerda, Ednei, do Atlético, e Edu dividiram pelo alto e a bola acabou entrando no cantinho direito de Roberto, sem chance de defesa. Gol contra de Ednei.

Não deu tempo, porém, para a torcida catarinense comemorar muito, pois dois minutos depois o Atlético empatou em jogada de bola parada, com Ednei aproveitando rebote de Ivan. As bolas aéreas ainda eram a principal arma dos donos da casa. Sendo assim, Marcelo Costa acertou cruzamento preciso, na cabeça de Edu, que não decepcionou.

Novamente na frente, o Joinville se encolheu e deixou o adversário crescer na partida. Ricardo Jesus teve grande chance em finalização de fora da área, mas Ivan fez a defesa para garantir a vitória do Joinville.

Os dois times voltam a campo nesta sexta, às 19h30. O Joinville encara o ASA, no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL), enquanto que o Atlético recebe o Boa, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 x 1 ATLÉTICO-GO

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto, Sandro, Diego Jussani e Eduardo; Augusto Recife, Hernani, Marcelo Costa e Ligüera; Lima (Edu) e Edigar Junio (Kim). Técnico: Ricardo Drubscky.

ATLÉTICO-G0 - Roberto; Lennon, Artur (Paulo Henrique), Ednei e Guilherme Santos (Diogo Campos); Dodó, Régis e Ernandes e Jorginho (João Paulo); Adriano Michael Jackson e Ricardo Jesus. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Ednei (contra), aos 9 e aos 18, e Ednei, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani (Joinville); Diogo Campos e Ricardo Jesus (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 100.625,00.

PÚBLICO - 8.618 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).