Joinville bate o São Caetano e volta ao G-4 da Série B

JOINVILLE - Na estreia do técnico Sérgio Guedes, que substituiu a Marcelo Veiga, e o do meia Rivaldo, que entrou em campo no segundo tempo, aos 41 anos, o São Caetano acumulou a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, na Arena Joinville, perdeu para o Joinville por 1 a 0, pela 17.ª rodada.

O resultado recolocou os catarinenses no G-4, com 27 pontos, ultrapassando o Paraná, que joga neste sábado contra o Sport, em Curitiba. Por sua vez, o São Caetano ficará mais uma rodada na zona de rebaixamento, com 16 pontos, podendo perder a posição para o Paysandu, que tem 15.

O jogo começou equilibrado, mas quem foi eficiente e abriu o placar foi o Joinville, aos 19 minutos. Marcelo Costa cobrou escanteio na medida para o zagueiro Sandro, que se jogou na bola e desviou para o fundo das redes. Aos 43, a melhor chance do São Caetano. Geovane cruzou na área na medida para o meia Danilo Bueno, que livre, sozinho, cabeceou na trave, perdendo uma chance incrível.

No segundo tempo, o São Caetano continuou melhor e quase empatou aos 21 minutos, novamente acertando uma bola na trave. Danilo Bueno cobrou falta da intermediária e carimbou o poste de Ivan. A resposta do Joinville aconteceu apenas aos 38. Após cruzamento, Ronaldo dominou no peito e, de primeira, acertou o travessão do São Caetano.

O Joinville volta aos gramados na próxima terça, quando enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte, às 21h50, enquanto que o São Caetano joga no sábado contra o América-RN, em Goianinha (RN).

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 0 SÃO CAETANO

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Sandro, Diego Jussani e Rafinha (Marcus Winicius); Carlos Alberto, Augusto Recife, Wellington Bruno e Marcelo Costa (Ricardinho); Lima e Edigar Junio (Ronaldo). Técnico: Ricardo Drubscky.

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Santos, Douglas Grolli, Fred e Diego Corrêa (Siloé); Moradei, Pirão, Wagner Carioca (Anselmo) e Danilo Bueno (Rivaldo); Jael e Geovane. Técnico: Sérgio Guedes.

GOL - Sandro, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sandro e Lima (Joinville); Douglas Grolli (São Caetano).

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

RENDA R$ 84.500,00.

PÚBLICO - 7.603 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).