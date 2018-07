Joinville bate Paraná e se garante na ponta da Série B

Com a vitória, o clube catarinense vem confirmando o seu bom momento na competição, onde não perde há cinco rodadas e vem de três vitórias seguidas - antes do Paraná, venceu Oeste e Portuguesa, ficando assim na liderança isolada com 39 pontos. Tem quatro na frente dos vice-líderes Avaí, Ceará e Vasco. A equipe paranaense, por sua vez, viu cair uma invencibilidade de quatro jogos, o que lhe deixou ainda no meio da tabela de classificação com 26 pontos. Ainda mantém uma certa tranquilidade da zona de rebaixamento.

O Joinville não demorou para colocar fogo na partida. O clube catarinense foi para a pressão inicial e teve a primeira chance de perigo aos três minutos, com Bruno Aguiar. O zagueiro arriscou de longe, mas Marcos fez grande defesa. Depois foi a vez de Marcelo Costa tentar. A bola, porém, acabou saindo pela linha de fundo.

O visitante foi envolvido pelo time da casa, que perdeu outras boas chances para inaugurar o marcador. Aos 19 minutos, Everton avançou pelo lado esquerdo do campo e soltou o pé. Marcos foi buscar e evitou o gol adversário. Aos poucos, o clube paranaense ia equilibrando e desperdiçou boa oportunidade com Giancarlo. De longe, o atacante mandou por cima do gol de Ivan.

A segunda etapa começou idêntica ao primeiro tempo, com o Joinville em cima, indo em busca do gol. Aos quatro minutos, Fabinho recebeu e mando um belo chute de primeira. A bola tirou tinta da trave e foi para a linha de fundo. Na segunda tentativa, o atacante marcou. Aos 14, Thiago Medeiros lançou, Marcelo Costa ajeitou para o ex-jogador do Guarani, que cortou com a perna direita e chutou com a esquerda para fazer o primeiro do clube catarinense.

O Paraná ainda tentou buscar o empate aos 21 minutos. Em cobrança de falta de Lúcio Flávio, Alisson cabeceou e Ivan foi buscar no ângulo. Depois da chance desperdiçada, a equipe paranaense desandou e viu o Joinville marcar em mais duas oportunidades para se garantir na liderança da Série B.

Aos 29 minutos, Edigar Júnio avançou pelo meio e soltou o pé. A bola bateu no travessão e sobrou para Jael, que só empurrou para o fundo das redes. Este é seu 12.º gol, artilheiro máximo da competição. Três minutos depois, após cruzamento de Marcelo Costa, Naldo cabeceou para o chão, pegou o goleiro Marcos de surpresa e saiu para comemorar.

Na próxima rodada, a 22.ª, o Paraná enfrenta o Santa Cruz neste sábado, às 16h10, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Já o Joinville pega o Icasa nesta sexta, às 19h30, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 3 x 0 PARANÁ

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Thiago Medeiros e Rogério; Naldo, Washington, Everton (Anselmo) e Marcelo Costa (Eduardo Ramos); Fabinho (Edigar Júnio) e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Gustavo, Alisson e Breno; Lucas Otávio, Edson Sitta, Marcos Serrato (Adaílton) e Lúcio Flávio; Tiago Alves (Henrique Santos) e Giancarlo (Júlio César). Técnico: Luciano Gusso (interino).

GOLS - Fabinho, aos 14, Jael, aos 29, e Naldo, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Medeiros e Rogério (Joinville); Gustavo e Alisson (Paraná).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA - R$ 120.890,00.

PÚBLICO - 8.598 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).