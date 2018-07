Joinville cai diante do rival Avaí, mas continua no G-4

JOINVILLE - O Joinville tinha tudo para deixar um concorrente direto na briga pelo acesso para trás, mas pagou caro pelo pênalti perdido por Lima no primeiro minuto e pelas falhas defensivas. Melhor para o Avaí, que calou a Arena Joinville e venceu o rival por 2 a 1, nesta sexta-feira, em partida válida pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A derrota acaba com uma invencibilidade que já durava oito jogos. Mesmo assim, o Joinville continua na quarta colocação, com 41 pontos. O Avaí se reabilitou - perdeu para o Palmeiras na última terça, em casa, por 4 a 2 - e voltou a brigar pelo acesso, subindo para a sétima posição, com 37 pontos.

O Joinville perdeu uma grande de abrir o placar logo no primeiro minuto, quando Lima foi derrubado por Alex Lima dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o artilheiro chutou na trave. O lance desestabilizou o time da casa, tanto que o Avaí dominou boa parte do primeiro tempo e ficou na frente do placar aos 38. Sandro entregou a bola nos pés de Héracles, que dominou e bateu colocado, tirando de Ivan. Nos minutos finais, o Joinville esboçou uma pressão, mas sem sucesso.

O Joinville voltou do intervalo querendo empatar logo no início, mas quem balançou as redes foi o Avaí, aos 11 minutos. Héracles tabelou com Cléber Santana e cruzou para Beto. Sandro falhou e a bola sobrou para o atacante, que dominou e tocou na saída de Ivan.

Devido à forte chuva que caía na cidade, o gramado estava encharcado e os times abusavam das bolas aéreas. Aos 41 minutos, Alê fez falta dura em Bruno Costa e foi expulso, deixando o Avaí com um homem a menos. O Joinville ainda diminuiu, aos 47, em uma cabeçada de Ligüera, que deu um peixinho.

O Joinville volta a campo na próxima sexta, quando recebe o Guaratinguetá, às 19h30, na Arena Joinville, em Joinville, pela 25.ª rodada. No sábado, o Avaí enfrenta o América-MG, às 16h20, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 2 AVAÍ

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Sandro, Diego Jussani e Bruno Costa; Augusto Recife, Hernani (Kim), Ricardinho (Lingüera) e Marcelo Costa; Edigar Junio e Lima (Edu). Técnico: Ricardo Drubscky.

AVAÍ - Diego; Ricardinho, Alex Lima, Bruno Maia e Héracles; Eduardo Costa, Anderson Uchôa, Cléber Santana e Luciano (Alê); Márcio Diogo (Juliano) e Beto (Reis). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Héracles, aos 38 minutos do primeiro tempo; Beto, aos 11, e Ligüera, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani e Edigar Júnio (Joinville); Alex Lima, Beto e Bruno Maia (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Alê (Avaí).

ÁRBITRO - Márcio Chagas da Silva (RS).

RENDA - R$ 100.180,00.

PÚBLICO - 7.708 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).