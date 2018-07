Joinville demite Arturzinho e contrata Ricardo Drubscky Um dia após o Joinville perder para o Icasa, por 2 a 1, em Juazeiro do Norte (CE), pela abertura da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria decidiu trocar o comando técnico. Pela manhã, anunciou a saída de Arturzinho e, no final da tarde, confirmou o acerto com Ricardo Drubscky, ex-Atlético Paranaense.