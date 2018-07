Joinville derrota Avaí e assume liderança provisória da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder, pelo menos provisório. Em duelo catarinense disputado nesta sexta-feira, o Joinville foi até o estádio da Ressacada, em Florianópolis, e bateu o Avaí por 3 a 0, no jogo válido pela 32.ª rodada. Os dois primeiros gols foram marcados ainda no início da primeira etapa.

O Avaí se complica na tabela de classificação. O time de Florianópolis chegou à sua terceira derrota consecutiva - antes tinha perdido para Atlético Goianiense e Ponte Preta. Segue com 52 pontos, ainda na luta pelo acesso. Do outro lado, o Joinville é o líder provisório. O time do técnico Hemerson Maria tem os mesmos 60 pontos da Ponte Preta, que joga neste sábado contra o Vasco, mas conta com uma vitória a mais (18 a 17).

Sabendo da importância de somar três pontos, o Joinville logo de início partiu para cima do Avaí, mostrando que mesmo fora de casa iria lutar pela vitória. Desta forma, o time do interior catarinense não demorou para abrir o placar. Logo aos dois minutos, Marcelo Costa levantou uma cobrança de falta para dentro da área e, de cabeça, Rogério marcou o gol.

Na frente, o time visitante continuou melhor, com o Avaí acuado em seu campo de defesa. Aos nove minutos, Marcelo Costa acertou um passe preciso e encontrou o atacante Fernando Viana na cara do gol. O camisa 9 esperou o goleiro Vagner sair e só tocou no canto para marcar o segundo.

O Joinville ainda chutaria uma bola na trave. Aos 36 minutos, Edson Ratinho caprichou no cruzamento e Fernando Viana deu um pequeno desvio, suficiente para tirar Vagner do lance, mas a bola acertou o poste direito e não entrou.

Na volta do segundo tempo, o Avaí entrou mais ofensivo, mostrando que lutaria pelo empate. Logo aos oito minutos, o primeiro perigo. De forma desesperada, o meia Marquinhos tentava conduzir o Avaí para a frente. Sem que os atacantes se apresentassem para o jogo, ele tentou resolver sozinho e arriscou um chute de fora da área aos 15, mas a bola foi por cima do gol.

O Joinville partiu em contra-ataque e marcou o terceiro gol aos 28 minutos. Depois de passe de Edigar Junio, o "pé de coelho" Fabinho chutou forte e rasteiro.

Os dois clubes voltam a campo nesta terça, às 21h50 (de Brasília). Na abertura da 33.ª rodada, o Avaí enfrentará o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Enquanto isso, o Joinville recebe o Bragantino, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 3 JOINVILLE

AVAÍ - Vagner; Marrone (Bocão), João Felipe, Bruno Maia (Wilker) e Thiago Carleto; Eduardo Costa, Eduardo Neto, Diego Felipe e Marquinhos; Anderson Lopes e Willen (Jean). Técnico: Geninho.

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Anselmo, Everton (Fabinho) e Marcelo Costa; Fernando Viana (Filippe Soutto) e Edigar Junio (Schwenck). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Rogério, aos 2, e Fernando Viana, aos 9 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Costa (Avaí); Edson Ratinho (Joinville).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Carleto (Avaí).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/PE).

RENDA - R$ 108.385,00.

PÚBLICO - 9.245 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).