Joinville derrota o Goiás de virada em casa e deixa lanterna do Brasileirão

Na parte de baixo da classificação, as equipes fizeram um primeiro tempo movimentado diante de quase 10 mil torcedores. Foram 12 finalizações, sendo oito chances claras de gol. A rede balançou pela primeira vez com Wesley, aos 25 minutos de jogo. O atacante do Goiás recebeu livre de Felipe Menezes e só teve o trabalho de tocar para o gol na saída de Agenor.

A resposta do time da casa não demorou para acontecer. Após 10 minutos, Kempes, o nome do jogo, recebeu passe pela esquerda, passou fácil por Felipe Macedo e tocou por entre as pernas de Renan. Na comemoração o atacante passou as mãos pela camisa "para tirar a zica". E ela saiu dele mesmo, porque aos 45 minutos, no fim da primeira etapa, o jogador completou de cabeça a cobrança de escanteio de Marcelinho Paraíba e saiu comemorando com muita energia.

Na volta do intervalo, o Joinville ainda teve uma boa chance com Marcelinho Paraíba, que bateu falta da direita fechada e obrigou Renan a fazer difícil defesa. Na luta pela vitória, os dois times abriram as defesas e o jogo virou um festival de contra-ataques para os dois lados até o final, mas sem mudança no placar. Sobrou reclamação para o árbitro mineiro Igor Junio Benevenuto, que expulsou Diego, do Joinville, e Diogo Barbosa, do Goiás, em lances distintos.

Na próxima rodada, o Joinville vai a Belo Horizonte encarar o Atlético-MG, 4º lugar do Brasileirão. A partida será no Mineirão, às 11h do domingo. O Goiás recebe no Serra Dourada o Fluminense, em jogo marcado para às 16h, também no domingo.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 X 1 GOIÁS

JOINVILLE - Agenor; Mário Sérgio, Douglas Silva, Guti, Diego; Anselmo, Augusto César (Dankler), Lucas Crispim (William Popp), Marcelinho Paraíba, Tiago Luís (Naldo) e Kempes. Técnico: Adilson Batista.

GOIÁS - Renan; Clayton Sales (Lucas Coelho), Felipe Macedo, Fred, Rafael Forster (Robert); Rodrigo, Patrick (William Kozlowski), Diogo Barbosa, Felipe Menezes; Bruno Henrique e Wesley. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Wesley, aos 25, e Kempes, aos 34 e aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Augusto César, Anselmo, Mário Sérgio, Naldo (Joinville); Clayton Sales, Patrick, Diogo Barbosa, Felipe Menezes (Goiás).

CARTÕES VERMELHOS - Diego (Joinville); Diogo Barbosa (Goiás).

ARBITRAGEM - Igor Junio Benevenuto (MG).

PÚBLICO - 9.049 pessoas.

RENDA - R$ 113.970,00.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).