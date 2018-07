Joinville derrota o Paraná e quebra jejum de nove jogos sem vitória na Série B

O Joinville quebrou o jejum de nove jogos sem vitórias ao bater o Paraná por 1 a 0, neste sábado, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do triunfo, o time catarinense está em 18.º lugar com 29 pontos, a quatro de deixar a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Paraná segue com 36 pontos, em 15.º, e ainda ameaçado e preocupado com o descenso para a Série C. A equipe visitante vinha de vitória por 5 a 3 sobre o CRB, que interrompeu uma série de cinco derrotas seguidas.

Esta foi a primeira vitória do técnico Ramon Menezes após seis jogos à frente do Joinville. O time catarinense enfrenta problemas fora de campo como salários atrasados, mas mesmo assim a diretoria confirmou um prêmio de R$ 1 milhão ao elenco caso consiga evitar a queda. A última vitória havia ocorrido na 21.ª rodada, fora de casa, contra o Criciúma por 1 a 0, em 26 de agosto.

O time catarinense começou pressionando e conseguiu abrir o placar aos nove minutos. Tinga desceu pelo lado direito e cruzou para a grande área. O centroavante Jael não alcançou a bola porque escorregou, mas ela ficou para Fernando Viana. Ele ajeitou e bateu de perna direita, que não é seu forte. O goleiro Wendell ainda tocou nela, mas não evitou o gol.

O Paraná equilibrou as ações no meio de campo e diminuiu a pressão do adversário. Mas ficou em desvantagem aos 36 minutos, quando Wellington Reis foi expulso ao cometer falta sobre Jael. Como já tinha recebido antes o cartão amarelo, recebeu o vermelho e deixou o time com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o Paraná teve uma troca: saiu Murilo Miguel para a entrada de Núbio Flávio. O objetivo era ganhar mais força ofensiva. Mas o time, com vários desfalques importantes, não teve forças para ameaçar a defesa catarinense. Do outro lado, o Joinville não soube tirar proveito para ampliar o placar e ter uma vitória mais sossegada e justa.

Pela 32.ª rodada, o Joinville vai enfrentar o CRB, no próximo sábado, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Paraná, no mesmo dia, porém às 16h30, vai ser mandante contra o vice-líder Vasco, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 0 PARANÁ

JOINVILLE - Jhonatan; Reginaldo, Rafael Donato, Ligger e Fernandinho; Naldo, Tinga, Erick Luis (Diego), Carlos Alberto (Aldair) e Fernando Viana (Claudinho); Jael. Técnico: Ramon Menezes.

PARANÁ - Wendell; Lucas Taylor, Zé Roberto, Alisson e Rafael Carioca; Wellington Reis, Anderson Uchoa, Nadson e Murilo Rangel (Núbio Flávio); Lúcio Flávio e Fernandes (Guilherme Queiroz). Técnico: Roberto Fernandes.

GOL - Fernando Viana, aos 9 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Viana e Ligger (Joinville); Lucas Taylor e Alisson (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Wellington Reis (Paraná).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 45.945,00.

PÚBLICO - 3.486 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).