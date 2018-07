Joinville e América-MG ficam no empate na Série B

Com gols de Aldair e Eduardo, o Joinville chegou aos 53 pontos - nove atrás do quarto colocado Atlético-PR -, na sexta colocação. O América-MG, que marcou com Fábio Júnior e Ewerton, tem 50 pontos, no sétimo lugar.

Os dois times fizeram um bom primeiro tempo, com grandes jogadas. Logo aos 5 minutos, Aldair abriu o placar para o Joinville. O empate saiu aos 11, com Fábio Júnior, que aproveitou rebote da bola no travessão e fez de cabeça.

A virada do time mineiro aconteceu aos 16 minutos, quando Ewerthon recebeu livre e tocou entre o goleiro e trave para balançar as redes. Os dois times não diminuíram o ritmo, mas não saíram mais gols.

O Joinville voltou com tudo para segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Eduardo tirou do goleiro, mas a zaga evitou o empate. Aos 15, porém, o time da casa fez a festa. Eduardo, com uma linda jogada individual, passou por dois em diagonal e mandou uma bomba para o fundo das redes: 2 a 2.

Pela 34ª rodada da Série B, o Joinville fará o clássico catarinense contra o Criciúma, fora de casa, no próximo sábado. Antes disso, o América-MG recebe o ASA na terça-feira.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 2 X 2 AMÉRICA-MG

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Diego Jussani, Maurício e Cristian; Leandro Carvalho, Ricardinho, Jaílton (Jean Carlos) e William (Marcinho); Aldair (Adaílton) e Lima. Técnico - Marcelo Serrano.

AMÉRICA-MG - Neneca; Rodrigo Heffner, Gabriel, Dirceu e Bryan (Pará); Marquinhos Paraná, Dudu (Agenor), Leandro Ferreira e Rodriguinho; Fábio Júnior e Ewerthon (Adeílson). Técnico - Mauro Fernandes.

GOLS - Aldair, aos 5, Fábio Júnior, aos 11, e Ewerthon, aos 16 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Cristian, Dirceu e Agenor.

PÚBLICO - 6.950 pagantes.

RENDA - R$ 74.610,00.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).