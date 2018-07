Joinville e Náutico ficam no empate sem gols pela Série B

Em um festival de gols perdidos, Joinville e Náutico ficaram no empate sem gols, em partida realizada nesta noite de terça-feira, na Arena Joinville, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo ainda marcou o reencontro do técnico Lisca com o time pernambucano.

O resultado foi ruim para ambos. Enquanto o Joinville vai para o seu quarto jogo sem vitória e segue na vice-lanterna, com 24 pontos, o Náutico perde a oportunidade de encostar no G4 e fica apenas no meio da tabela, com 33.

O jogo começou de forma alucinante. Logo no primeiro lance, Jael foi lançado dentro da área, tirou o goleiro Júlio César e chutou. Adalberto se esticou todo para tirar a bola em cima da linha. A resposta do Náutico foi imediata. Roni recebeu de frente para o gol e mandou no travessão.

Jael seguiu como a principal arma do Joinville. O atacante teve outra chance de abrir o placar aos 21 minutos, quando recebeu na frente de Júlio César e cabeceou à queima-roupa. O goleiro salvou o Náutico de levar o gol. Antes do apito final, em uma das poucas oportunidades do clube pernambucano, Gastón soltou o pé para uma defesa milagrosa de Jhonatan.

O time catarinense voltou para o segundo tempo pressionando o Náutico e foi logo desperdiçando mais uma oportunidade. Giva recebeu de Jael, passou como quis por Igor Rabello, mas chutou em cima de Júlio César. Na sequência, após cruzamento, Jael chegou atrasado na bola e não conseguiu desviar para o gol. O goleiro da equipe pernambucana ficou apenas olhando.

Sem conseguir sair da defesa, o Náutico começou a jogar no contra-ataque, porém, pouco ameaçava. O Joinville continuou em cima e viu Giva perder um gol incrível. Em cobrança de falta de Jael, Júlio César salvou. Na sobra, o ex-santista foi lançado dentro da área. Com o gol aberto, mandou para fora.

E por muito pouco o time pernambucano não saiu com os três pontos de campo. Em sua primeira boa chegada no segundo tempo, aos 36 minutos, Léo Santos apareceu livre e chutou para defesa de Jhonatan. A zaga do Joinville, porém, se atrapalhou e fez a bola voltar nos pés do atacante, que, na pequena área, jogou para fora.

Na próxima rodada, o Joinville visita o Vasco na sexta-feira, às 21h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. No sábado, às 16h30, o Náutico recebe o Paysandu, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 X 0 NÁUTICO

JOINVILLE - Jhonatan; Reginaldo, Danrlei, Fabiano Eller e Fernandinho; Naldo, Paulinho Dias (Juninho), Thomás (Heliardo) e Bruno Ribeiro; Giva (Aldair) e Jael. Técnico: Lisca.

NÁUTICO - Júlio César; Walber (Joazi), Igor Rabello, Adalberto e Gastón Filgueira; João Ananias, Rodrigo Souza e Renan Oliveira; Roni (Esquerdinha), Jefferson Nem (Léo Santos) e Bergson. Técnico: Givanildo Oliveira.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

CARTÕES AMARELOS - Naldo (Joinville); Rodrigo Souza (Náutico).

RENDA - R$ 66.240,00.

PÚBLICO - 6.509 torcedores.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).