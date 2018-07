Joinville é o primeiro rebaixado e briga contra queda embola

O Vasco venceu o Joinville por 2 a 1, fora de casa, e manteve a esperança de permanecer na Série A. Derrotado, o time catarinense é o primeiro a ser rebaixado à Série B do Brasileiro. A vitória levou o time cruzmaltino aos 37 pontos, na 18.ª posição. Os tropeços dos concorrentes (Goiás, Figueirense e Avaí, que não venceram) ajudaram a melhorar o cenário, mas ele ainda é desesperador para torcedor vascaíno.

Na próxima rodada, uma derrota para o Santos, em São Januário, pode derrubar o Vasco. Em caso de vitória, a tensão segue até o último jogo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

A derrota devolve o Joinville para a Série B. Com 31 pontos e sete vitórias em 36 jogos, o time catarinense ficou apenas uma edição na elite, após o acesso conquistado no ano passado.

Precisando da vitória, o Vasco foi para o ataque e com apenas nove minutos de jogo já vencia por 2 a 0, gols de Nenê (aos 5), e Riascos (aos 9). No segundo tempo, Rafael Donato descontou para o Joinville.

EMPATE NO INDEPENDÊNCIA

O Goiás conquistou um ponto ao empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG, mas com a vitória do Vasco caiu para a penúltima colocação com 35 pontos. Nas duas últimas rodadas, enfrenta a Chapecoense (Arena Condá) e o São Paulo (Serra Dourada).

No empate deste domingo, o Goiás esteve atrás no placar em duas oportunidades. Na etapa inicial, Luan abriu o placar para o Galo e Erik empatou. No segundo tempo, Marcos Rocha colocou o Atlético-MG novamente em vantagem, e Bruno Henrique deu números finais ao confronto.

SEM GOLS EM FLORIANÓPOLIS

O Figueirense empatou em 0 a 0 com a Chapecoense, no Orlando Scarpelli. Com o resultado, chegou aos 40 pontos, na 16.ª posição, e depende apenas dos seus resultados para escapar do rebaixamento. Nas próximas rodadas, joga contra o São Paulo (Morumbi) e Fluminense (Orlando Scarpelli).

AVAÍ SE COMPLICA

O Fluminense derrotou o Avaí por 3 a 1, em Cariacica (ES). A derrota para o Flu e a vitória do Coritiba sobre o Santos colocaram o Avaí na zona do rebaixamento em 17.º lugar. O time catarinense ainda terá pela frente a Ponte Preta (Ressacada) e o Corinthians (Arena).