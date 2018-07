Joinville e Ponte Preta empatam e aumentam o jejum de vitórias

Joinville e Ponte Preta vivem momentos complicados no Campeonato Brasileiro. No confronto entre os dois times, neste domingo, na Arena Joinville, em Joinville (SC), o clube da casa até foi melhor, mas cedeu o empate ao adversário em 1 a 1, aumentando os jejuns de vitórias de ambos. A partida foi válida pela 14.ª rodada da competição.

Com o resultado, o Joinville chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitórias, com dois empates e quatro derrotas, e continua na lanterna, com nove pontos. A Ponte Preta chegou à sua quinta partida sem vencer, com dois empates e três derrotas, e caiu para a 11.ª posição, com 18 pontos.

O jogo começou bastante morno, com os dois times cometendo erros infantis nos últimos passes. Nervosa, a Ponte Preta não conseguia sair do campo de defesa, mas ao menos não permitia que o adversário entrasse em sua área. O primeiro lance de maior perigo aconteceu aos 22 minutos. O time campineiro engrenou um contra-ataque e Felipe Azevedo encontrou Diego Oliveira na área. O centroavante finalizou na rede pelo lado de fora.

Daí em diante, só deu Joinville. Aos 31 minutos, Lucas Crispim surpreendeu o goleiro Marcelo Lomba cobrando a falta no canto. Ele saltou, mas a bola só não entrou porque explodiu no travessão.

No retorno para o segundo tempo, o Joinville entrou disposto a conquistar a vitória em sua arena e conseguiu o gol aos nove minutos. Anselmo fez boa jogada e tocou para Suéliton. O lateral-direito caprichou no cruzamento e Silvinho, que tinha acabado de entrar, cabeceou sem chances para Marcelo Lomba.

O gol abalou a Ponte Preta, que continuou sendo pressionada. Justo no momento em que estava mais acuado em campo, o time de Campinas conseguiu o seu gol. Biro Biro foi derrubado por Anselmo dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Fernando Bob chutou no meio e marcou, aos 28 minutos. A equipe paulista não balançava as redes há quatro jogos.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Joinville joga contra o Santos, às 11 horas, na Vila Belmiro, em Santos. Já a Ponte Preta volta ao estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para enfrentar o Internacional, às 16 horas. As partidas serão válidas pela 15.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 1 PONTE PRETA

JOINVILLE - Agenor; Dankler (Silvinho), Guti, Douglas Silva e Diego; Anselmo, Naldo, Fabrício e Lucas Crispim (Marcelinho Paraíba); Kempes (William Popp) e Marion. Técnico: Adílson Batista.

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Pablo e Gilson; Fernando Bob, Josimar (Borges), Felipe (Bady) e Felipe Azevedo (Cesinha); Biro Biro e Diego Oliveira. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Silvinho, aos 9, e Fernando Bob (pênalti), aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anselmo e Guti (Joinville); Pablo, Renato Chaves, Fernando Bob, Cesinha e Gilson (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).