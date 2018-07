Joinville e Tupi empatam na abertura da 3.ª rodada da Série C

Apenas uma partida abriu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C nesta sexta-feira. Em casa, o Joinville-SC perdeu a chance de conquistar a segunda vitória seguida para disparar na liderança do Grupo B. Empatou com o Tupi-MG por 1 a 1, em um jogo equilibrado e com placar justo.

Com o ponto conquistado, o time catarinense chega aos cinco e segue na liderança - de forma provisória. Ainda sem saber o que é perder, o Joinville empatou em duas ocasiões e venceu em uma. Por outro lado, o Tupi amarga mais um empate e está na sétima colocação, com dois pontos.

O Joinville ditava o ritmo da partida nos primeiros minutos, principalmente em jogadas rápidas pelos lados do campo, mas encontrava o Tupi bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque e abrir o placar. Isso aconteceu aos 33 minutos. Após uma cobrança de lateral, a bola sobrou para Bruno Santos, que girou em cima dos marcadores e bateu sem chances para o goleiro Matheus. Nos minutos finais, os donos da casa foram para cima em busca do empate, mas sem sucesso.

Atrás no placar, o Joinville voltou para o segundo tempo com tudo, tanto que não demorou para empatar. Aos seis minutos, após boa triangulação, a bola sobrou nos pés de Bruno Rodrigues, que na saída do goleiro mandou a bola para o fundo das redes. A partir daí, o jogo ficou bastante movimentado, mas nenhum dos times chegou ao gol da vitória.

Na quarta rodada, o Joinville vai enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), no próximo dia 4, um domingo, às 18 horas. No sábado, dia 3, o Tupi recebe outro paulista, o São Bento, a partir das 16 horas.

Confira a 3.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Joinville-SC 1 x 1 Tupi-MG

Sábado

15h30

Tombense-MG x Mogi Mirim-SP

16 horas

Moto Club-MA x Confiança-SE

Bragantino-SP x Ypiranga-RS

17 horas

São Bento-SP x Macaé-RJ

20 horas

Salgueiro-PE x Fortaleza-CE

Domingo

16 horas

Botafogo-PB x CSA-AL

ASA-AL x Sampaio Corrêa-MA

19 horas

Remo-PA x Cuiabá-MT

Segunda-feira

19 horas

Volta Redonda-RJ x Botafogo-SP