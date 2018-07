Joinville empata com Ceará e fica fora do G4 da Série B O Joinville ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, na Arena Joinville, em Santa Catarina, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe da casa perdeu a chance de entrar no grupo dos quatro primeiros colocados, que hoje estariam classificados para a Série A.