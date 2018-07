Joinville empata com Luverdense, mas fica fora do G4

Com o resultado igual, o time catarinense ficou com na quinta posição, com 30 pontos, um atrás do Avaí, que fecha o G4. O Luverdense vem logo atrás, em sexto, com 28.

O Luverdense se impôs no começo da partida, marcou a saída de bola do adversário e criou as boas chances. Logo aos 12 minutos, Rubinho recebeu lançamento, balançou na frente da marcação e assustou Ivan.

Nas bolas horizontais, os donos da casa encontraram uma forma de vencer a defesa do Joinville e conseguiram abrir o placar com a jogada aos 14 minutos. Rubinho esticou para Reinaldo. O atacante não dominou, mas a bola sobrou para Misael, que deu um tapa na saída do goleiro e marcou.

Com o gol sofrido, o Joinville resolveu acordar e foi para o ataque. Após boa tabela com Jael, Edigar Junio finalizou bem e carimbou a trave de Gabriel Leite. Mais produtivo no campo de ataque, o time visitante conseguiu empatar aos 28 minutos. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Jael, que bateu de primeira e mandou no canto esquerdo. Com o marcador igualado, os times disputaram cada palmo de campo e o equilíbrio predominou.

Em grande estilo, o Luverdense passou na frente do marcador nos primeiros minutos da segunda etapa. Após boa trama pelo lado esquerdo, Misael acionou Reinaldo na entrada da área. O veterano dominou e bateu colocado. A bola desviou na zaga e encobriu o goleiro Ivan. Um belo gol.

O Joinville tentou sair de trás, diminuir os espaços do adversário, mas não teve pernas para fazer pressão. O time do Mato Grosso aproveitava os espaços deixados pelo adversário para tentar ampliar. A defesa do Joinville errou na saída de bola e Léo ficou na cara do gol. O atacante finalizou colocado, mas carimbou a trave.

O castigo para os mandantes veio com o empate aos 37 minutos. Em jogada de bola parada, Harrison levantou na cabeça de Edigar Junio, que só teve o trabalho de desviar para marcar.

O Luverdense encerra o primeiro turno contra o Ceará, no próximo sábado, às 16h10, em Fortaleza. Já o Joinville encara o Oeste, na sexta-feira, às 20h30, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 2 X 2 JOINVILLE

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Renato, Braga e Paulinho; Carlão, Gilson, Rubinho e Washington (Samuel); Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Junior Rocha.

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Guti, Thiago Medeiros e Rogério; Washington, Everton, Marcelo Costa (Schwenck); Edigar Junio (Murilo), Jael e Fabinho (Harrison). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Misael, aos 14, e Jael, aos 28 minutos do primeiro tempo. Reinando, aos 2, e Edigar Júnio, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Braga e Samuel (Luverdense); Guti (Joinville).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (GO).