Joinville empata com o América-RN e continua no G4

Com o resultado, o time potiguar, dirigido por Pintado, chegou aos 26 pontos, três a mais do que o ASA, primeiro time na zona do rebaixamento, e ocupa a 15.ª colocação. O Joinville, por sua vez, perdeu uma posição, mas segue dentro do G4, com 41 pontos, na quarta colocação. Como venceu o Paysandu por 3 a 1, o Paraná foi quem assumiu a terceira colocação, com um ponto a mais do que time de Santa Catarina.

O América começou melhor e criava boas chances para abrir o placar. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, o volante Mazinho marcou, aos 19 minutos. A jogada começou com o lateral-esquerdo Raí, que levantou a bola para a área, Rodrigo Pimpão cabeceou com força e obrigou o goleiro Ivan a praticar grande defesa. O volante, que acompanhou o lance, apareceu sozinho para completar, também de cabeça, para as redes.

No segundo tempo, o América continuou chegando com perigo, mas o Joinville cresceu de produção. Em uma partida equilibrada, o time visitante conseguiu chegar ao empate em um lance de bola parada, aos 21 minutos. Em escanteio cobrado pelo lado direito, o goleiro Andrey tentou cortar de soco, mas deixou a bola sobrar nos pés do volante Marcus Winicius. Depois de um bate-rebate, o zagueiro Diego Jussani foi quem completou para o gol.

Na 24.ª rodada, o Joinville volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h50, contra o rival Avaí, na Arena Joinville. No sábado, às 21 horas, o América vai até Guaratinguetá enfrentar o Guaratinguetá no Estádio Dario Rodrigues Leite.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 1 X 1 JOINVILLE

AMÉRICA-RN Andrey; Norberto, Cleber, Edvânio e Raí; Márcio Passos, Mazinho, Daniel Amora (Adriano Pardal)e Chiquinho Gaúcho (Vinícius Pacheco); Junior Negão (Edson Rocha) e Rodrigo Pimpão. Técnico - Pintado.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Sandro, Jussani e Rafinha (Marcelo Costa); Augusto Recife, Marcus Winicius, Hernani (Ricardinho) e Martín Liguera; Lima e Edigar Junio (Kim). Técnico - Ricardo Drubscky.

GOLS - Mazinho, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Diego Jussani, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Cléber e Norberto (América-RN). Eduardo e Marcus Winicius (Joinville).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).