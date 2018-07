Joinville empata com o Paysandu e chega ao nono jogo sem vitória na Série B

O Joinville voltou a tropeçar dentro da casa, na Arena Joinville. O clube catarinense chegou ao seu nono jogo sem uma vitória sequer ao ficar no empate por 0 a 0 diante do Paysandu, na tarde deste sábado, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O clube paraense fez uma partida truncada e acabou saindo de campo com um ponto conquistado. Com o resultado, o Joinville segue na vice-lanterna, com 26 pontos, cada vez mais longe de deixar a zona de rebaixamento. O Paysandu, com chances remotas de queda, tem 39, 12 na frente do Bragantino, primeiro time dentro da zona de descenso.

O time da casa soube conter o nervosismo nos minutos iniciais da primeira etapa por estar na vice-lanterna e foi para cima do Paysandu. Logo aos quatro minutos, Carlos Alberto deixou Claudinho de frente para o gol. Emerson fechou o ângulo e levou a melhor diante do atacante.

Na sequência, Erick Luis tabelou com Jael, recebeu na marca do pênalti, um pouco mais pelo lado direito, e chutou. Emerson fez mais uma grande defesa para salvar o Paysandu, que respondeu apenas aos 33 minutos, em cobrança de falta de Tiago Luis. Jhonatan ficou com a bola.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo. O Paysandu buscando um lance de contra-ataque para surpreender o adversário, enquanto o Joinville, quando não pecava na finalização, errava o último passe. O clube paraense até chegou ao gol com Tiago Luis, mas o árbitro pegou posição irregular do atacante e anulou o lance.

O Joinville cresceu nos minutos finais e pressionou o Paysandu em busca do primeiro gol. Aldair apareceu em velocidade pelo lado de campo e cruzou para Giva, que se esticou todo, mas não conseguiu colocar para dentro. Aos 37 minutos, foi a vez de Jael arriscar. Emerson fez a defesa, porém, Fernando Viana ficou com a sobra e mandou na trave.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Atlético-GO na sexta-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia. No sábado, às 16h, o Joinville recebe o Paraná na Arena Joinville.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 X 0 PAYSANDU

JOINVILLE - Jhonatan; Reginaldo, Rafael Donato, Ligger e Fernandinho; Naldo, Tinga e Carlos Alberto (Aldair); Claudinho (Fernando Viana), Jael e Erick Luis (Giva). Técnico: Ramon Menezes.

PAYSANDU - Emerson; Edson Ratinho, Gualberto, Fernando Lombardi e João Lucas; Augusto Recife (Domingues), Rodrigo Andrade, Jhonnatan e Tiago Luis; Jobinho (Bruno Veiga) e Leandro Cearense (Mailson). Técnico: Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Erick Luis (Joinville); Gualberto (Paysandu).

RENDA - R$ 40.210.

PÚBLICO - 3.281 torcedores.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).