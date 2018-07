Joinville empata com o Santa Cruz, mas continua no G-4

O resultado não foi o que o Joinville previa, mas o time mostrou poder de reação e buscou o empate por 1 a 1 diante do Santa Cruz, nesta terça-feira, em plena Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o empate, o Joinville já soma quatro jogos sem vitórias e fica na quarta colocação com 48 pontos, a cinco da líder Ponte Preta e um na frente do Ceará, o quinto colocado. Já o Santa Cruz segue na 10.ª posição com 38.

Sabendo do empate do Ceará diante do Sampaio Corrêa, por 1 a 1, o Joinville foi com tudo para cima do Santa Cruz e ficou muito perto de abrir o marcador logo aos dois minutos. Após cobrança de falta de Jean Derretti, Fernando Viana desviou de cabeça e mandou na trave.

O clube catarinense seguia insistente e o Santa Cruz se segurava como podia. O clube de Pernambuco pouco fez na primeira etapa. Ficou na retranca e tentava sair no contra-ataque, o que não deu resultado. O Joinville, por sua vez, pecava nas finalizações.

No segundo tempo, o Santa Cruz resolveu sair no ataque e na sua primeira chance abriu o placar. Aos 7 minutos, Keno recebeu na esquerda e cruzou nos pés de Danilo Pires, que pegou de primeira para fazer 1 a 0. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Ivan.

A resposta do time da casa aconteceu aos 17 minutos. Após boa trama do clube catarinense pelo lado esquerdo de campo, Edigar Júnior só teve o trabalho de tocar para as redes, empatando e dando números finais ao confronto.

Na próxima rodada, a 29.ª, o Joinville enfrenta o Vila Nova nesta sexta, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Santa Cruz tem pela frente a Ponte Preta neste sábado, às 16h10, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 1 SANTA CRUZ

JOINVILLE - Ivan; Murilo (Edson Ratinho), Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Anselmo, Everton (Fabinho) e Jean Derretti (Harrison); Edigar Junio e Fernando Viana. Técnico: Hemerson Maria.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho (Natan), Everton Sena, Renan Fonseca e Tiago Costa (Julinho); Sandro Manoel, Bileu, Danilo Pires e Wescley; Keno (Renatinho) e Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

GOLS - Danilo Pires, aos 7, e Edigar Júnio, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabinho (Joinville); Natan, Danilo Pires, Julinho e Tiago Costa (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Anselmo (Joinville).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 83.995,00.

PÚBLICO - 6.903 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).