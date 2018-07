Joinville empata em casa, chega a 8 jogos sem vencer e segue na zona da degola

O Joinville segue com dificuldades para se encontrar na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time catarinense chegou à oitava partida sem vitória ao empatar com o Luverdense por 1 a 1, na Arena Joinville, pela 20ª rodada.

Com o resultado, o time da casa segue como o penúltimo colocado, agora com 18 pontos, cinco a mais do que o lanterna Sampaio Corrêa e dois a menos do que o Goiás, primeiro time dentro da zona da degola e que só entra em campo no sábado. O Luverdense, com 25 pontos, também não em situação tranquila em relação ao rebaixamento. Mas conquistou um empate importante para não se aproximar ainda mais dos últimos colocados, além de frear um concorrente direto na briga pela permanência da Série B.

Em um primeiro tempo de muita marcação, as duas equipes mostravam insegurança e medo de errar para não perder mais uma vez, o que poderia complicar o futuro na competição. Errando muito, os dois times faziam com que o jogo fosse disputado mais no meio-campo e com poucas chances de finalização.

Aos 38 minutos, quando a partida já parecia se encaminhar para o intervalo com um empate sem gols, o atacante Joel abriu o placar para o Joinville. Bruno Ribeiro cruzou da direita e o centroavante completou de cabeça para vencer a defesa adversária.

Na segunda etapa, o Luverdense foi mais presente no campo de ataque e passou a pressionar em busca do gol de empate. Depois de desperdiçar algumas chances, o time visitante empatou em um belo gol de Sérgio Mota aos 32 minutos. Tozin, que tinha acabado de entrar, recebeu dentro da área e ajeitou para o meia que teve espaço para receber e bater forte para o fundo das redes.

O gol obrigou o Joinville a sair mais para o jogo, mas não houve tempo para reação. Bem fechado, o Luverdense conquistou um importante ponto fora de casa e os dois times deixaram o gramado sob vaias e gritos de "vergonha" dos pouco mais de mil torcedores presentes ao estádio.

Na próxima sexta-feira, às 20h30, o Joinville volta a campo pela 21ª rodada da Série B em um clássico contra o Criciúma no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). No sábado, às 21 horas, o Luverdense recebe o Bragantino no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 1 x 1 LUVERDENSE

JOINVILLE - Jhonatan; Reginaldo, Danrlei, Ligger e Fernandinho; Naldo, Kadu (Matheus Bertotto), Bruno Farias (Heliardo) e Bruno Ribeiro (Juninho); Giva e Jael. Técnico: Lisca.

LUVERDENSE Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Leandro (Diogo Sodré), Ricardo e Sérgio Mota; Douglas Baggio (Raphael Macena), Rafael Silva (Tozin) e Hugo. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Jael, aos 38 minutos do primeiro tempo. Sérgio Mota, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kadu e Matheus Bertotto (Joinville).

ÁRBITRO - Gleidson Santos Oliveira (BA).

RENDA - R$ 12.235,00.

PÚBLICO - 1.109 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).