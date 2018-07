Joinville empata fora e perde a liderança da Série B

Apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento e a ponta do campeonato, o Joinville ainda está tranquilo no grupo dos quatro primeiros colocados, que se garantem na elite do futebol nacional, na vice-liderança, com os mesmos 13 pontos que o América-MG, perdendo apenas no saldo de gols: 9 contra 6. Já o Atlético-GO continua na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com apenas três pontos.

O primeiro tempo da partida entre Atlético e Joinville foi muito abaixo do esperado, com os dois times errando vários passes e não criando lances de perigo, tanto que a torcida goiana vaiou o time a partir dos 25 minutos. A principal oportunidade foi do Joinville, com Jael, que não aproveitou cruzamento de Marcelo Costa como queria e cabeceou fraco. A bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo.

A etapa final acabou sendo um pouco melhor, mas mesmo assim ficou devendo para os poucos torcedores presentes no Serra Dourada. O Joinville voltou melhor e criou duas oportunidades com Edigar Júnio. Na melhor delas, o atacante aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Márcio.

Aos 25 minutos, Naldo recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time catarinense com um a menos. Depois disso, o Atlético tomou conta da posse de bola, mas sem criar nenhum lance de maior perigo. Assim, a partida terminou sem gols.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela sexta rodada. O Atlético-GO recebe o ABC, às 19h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo horário, o Joinville enfrenta o América-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. o Independência estará à disposição da Fifa como campo de treinamentos das seleções para a Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 0 X 0 JOINVILLE

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Artur, Lino (Paulo Henrique) e João Lucas; Renan Foguinho, Marcus Winícius, Wagner Carioca (Fábio Lima) e Jorginho; Juninho (Josimar) e Júnior Viçosa. Técnico - Marcelo Martelotte.

JOINVILLE - Ivan; Murilo, Bruno Aguiar, Rafael e Bruno Costa; Naldo, Washington, Tartá (Harrison) e Marcelo Costa (Franco); Jael e Edigar Junio (Edson Ratinho). Técnico - Hemerson Maria.

CARTÕES AMARELOS - Wagner Carioca, Paulo Henrique e Artur (Atlético-GO); Naldo, Bruno Aguiar e Jael (Joinville).

CARTÃO VERMELHO Naldo (Joinville).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA - R$ 9.075 pagantes.

PÚBLICO - 598 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).