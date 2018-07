Joinville encara a Ponte Preta em casa com o objetivo de deixar a lanterna O Joinville recebe a Ponte Preta neste domingo, às 18h30, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de mandar a lanterna para as mãos do Vasco - a equipe catarinense tem oito pontos, um a menos do que os cariocas.