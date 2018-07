Joinville faz 2 a 0 no Atlético-GO em casa e lidera a Série B

O Joinville conquistou o resultado que precisava ao enfrentar o Atlético-GO e vencer, por 2 a 0, com gols de Anselmo e Edson Ratinho, na tarde deste sábado, na Arena Joinville, pela 24.ª rodada da Série B. O time catarinense obteve 100% de aproveitamento na partida porque nas duas chances reais que teve, marcou as duas. O jogo foi monótono e pela falta de competitividade das equipes, ganhou quem chutou ao gol.

Com a vitória, o Joinville foi a 46 pontos e reassumiu a liderança da Série B, um ponto na frente do rival Avaí, que sexta-feira empatou com o Ceará, por 2 a 2. No início da rodada havia caído para a segunda colocação com o empate do Avaí, mas retomou a ponta. O Atlético permaneceu com os mesmos 32 pontos e segue e posição intermediária.

A partida deste sábado deveria ter acontecido na sexta-feira à noite, mas acabou adiada porque o Atlético-GO teve problemas para chegar à cidade catarinense, sofrendo com atraso de voo e condições climáticas ruins que impediram que o avião em que estava pousasse em Joinville.

O JOGO

A partida começou morna e ficou por um bom tempo. Os times não mostravam disposição em campo, até que aos 17 minutos, o Joinville abriu o marcador. Depois de escanteio batido na esquerda e rebatida da defesa, Anselmo pegou de primeira na risca da meia lua e jogou no canto baixo esquerdo de Márcio, que foi traído no quique da bola.

Depois do gol, o jogo ficou novamente monótono e só voltou a ter emoção nos acréscimos. Jael deixou Edgar Júnio na cara de Márcio, mas o chute passou rente a trave direita saindo para a linha de fundo.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro. As duas equipes continuaram desinteressadas e não criaram chances de marcar. Com isso, os treinadores resolveram mexer e o Atlético fez as três alterações antes dos 30 minutos.

O curioso foi que Wagner Carioca, que entrou em lugar de Luciano Sorriso no final do primeiro tempo, deixou o campo para a entrada de Caíque. Mas não adiantou nada a mudança, porque se no primeiro tempo o Joinville teve uma chance e marcou, no segundo aconteceu a mesma coisa.

Aos 26 minutos Edson Ratinho foi lançado por Jael em diagonal, nas costas da defesa, e acertou um chute forte no canto alto esquerdo de Márcio. Marcou um golaço, fechando o placar.

O Joinville volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, novamente na Arena Joinville, contra o América Mineiro, pela 25.ª rodada. O Atlético enfrenta o ABC, no mesmo dia e horário, novamente fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 2 X 0 ATLÉTICO-GO

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Anselmo (Washington), Marcelo Costa e Everton (Bruno Colaço); Jael e Edigar Junio (Fabinho) Técnico: Hemerson Maria.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Artur, Lino e Thiago Feltri; Marcus Winícius, Pedro Bambu, Diogo Campos e Luciano Sorrizo (Wagner Carioca e Caíque); André Luís (Juninho) e Josimar. Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Anselmo, aos 17 minutos do primeiro tempo. Edson Ratinho, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Anselmo e Rogério (Joinville); Pedro Bambu (Atlético-GO).

RENDA - R$ 161.610,00.

PÚBLICO - 11.093 pagantes .

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).