Joinville fica no empate e adia definição do título na Série B

A decisão do título da Série B ficou mesmo para a última rodada, mas o Joinville está muito perto de assegurar a conquista do troféu. Na tarde deste sábado, o time catarinense ficou no empate com o Luverdense, por 1 a 1, na Arena Joinville, e não conseguiu ser campeão antecipado.

A vitória neste sábado já daria o título ao Joinville. De qualquer maneira, segue na liderança, agora com 70 pontos, dois a mais que a segunda colocada Ponte Preta, que perdeu para o América-MG por 1 a 0. Com isso, o time catarinense precisa só de um empate com o Oeste, na última rodada, para ser campeão.

A partida começou com poucas chances de gols e com as defesas se sobressaindo sobre os ataques. O primeiro lance de perigo veio aos 16 minutos, com um cruzamento de Rogério, que Bruno Aguiar cabeceou por cima do gol e assustou o goleiro do Luverdense.

Depois, aos 35 minutos, Washington cobrou uma falta para a área e, ao tentar tirar a bola, o zagueiro Bruno Aguiar cabeceou para o seu próprio gol, marcando contra. Assim, o Luverdense saiu na frente no placar, frustrando a torcida na Arena Joinville.

O Joinville, então, foi com tudo ao ataque. E não demorou para empatar a partida. Aos 42 minutos, Marcelo Costa cruzou com precisão para a área e Fernando Viana subiu bem alto para cabecear sem chances para o goleiro Thomazella.

No segundo tempo, o Joinville voltou a campo disposto a vencer. Logo aos sete minutos, Fernando Viana ganhou a disputa com Montoya e chutou no canto esquerdo, mas Thomazella fez boa defesa. A melhor chance do time, no entanto, apareceu aos 20. Fabinho recebeu de frente para o gol e chutou forte, mas bola acertou a trave esquerda e saiu.

Com o acesso já garantido, o líder Joinville tenta agora confirmar o título da Série B. Para isso, enfrentará o Oeste, no próximo sábado, no Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), pela última rodada do campeonato. No mesmo dia, o Luverdense, livre de qualquer risco de rebaixamento - tem 47 pontos -, se despede do campeonato diante do Ceará, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 X 1 LUVERDENSE

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Fillipe Soutto (Fabinho), Everton e Marcelo Costa (Wellington Saci); Edigar Junio e Fernando Viana (Schwenck). Técnico: Hemerson Maria.

LUVERDENSE - Thomazella; Paulinho, Zé Roberto, Montoya (Ricardo) e Edinho (Café); Júlio Terceiro, Clécio (Carlão), Gilson, Washington e Samuel; Mateus Lima. Técnico: Maico Gaúcho.

GOLS - Bruno Aguiar (contra), aos 34 e Fernando Viana, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fabio Filipus (PR).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Aguiar e Wellington Saci (Joinville); Edinho, Washington e Zé Roberto (Luverdense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).