Joinville ganha da Ponte Preta e assume liderança da Série B

A briga pelo título da Série B continua aberta, mas o favorito agora é outro. Únicos clubes com o acesso já garantido, Joinville e Ponte Preta se enfrentaram na tarde deste sábado, no interior catarinense, pela 35.ª rodada do campeonato. E o time da casa levou a melhor, ao vencer por 3 a 1 e ultrapassar o adversário, assumindo a liderança isolada. Após o terceiro gol, torcedores do time paulista tentaram sair do estádio antes do término da partida e arranjaram uma pequena confusão com a Polícia Militar.

Foi a sétima vitória seguida do time do técnico Hemerson Maria, que antes derrotou Sampaio Corrêa, Bragantino, Avaí, ABC, Ceará e Vila Nova. O resultado deste sábado na Arena Joinville também serviu para quebrar uma invencibilidade de 13 jogos da equipe comandada por Guto Ferreira. Agora, o Joinville lidera com 69 pontos, dois a mais do que a Ponte.

Logo no primeiro minuto, o time catarinense já ficou próximo de abrir o placar. Depois de cruzamento de Rogério, Fernando Viana cabeceou em direção à meta e Roberto fez uma excelente defesa.

A Ponte Preta equilibrou o jogo e chegou a balançar as redes aos 13 minutos, mas o gol não valeu. Bryan pegou um rebote, dominou com a mão e chutou forte de fora da área no ângulo. O árbitro já tinha parado o lance pelo toque irregular do lateral.

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou nervosa, errando passes e permitindo que o Joinville tivesse a posse de bola. Dessa forma, o time catarinense começou a apostar nos cruzamentos e acabou abrindo o placar em um deles. Aos 12 minutos, Marcelo Costa cobrou o escanteio e Fabinho desviou na primeira trave. A defesa ficou parada e Rogério apareceu livre para chutar para o fundo das redes.

Após levar o gol, a Ponte Preta passou a atacar mais, mas não levava perigo. O time catarinense por muito pouco não marcou o segundo aos 22 minutos, em chute de fora da área de Edson Ratinho, que passou próximo do travessão.

O time de Campinas, no entanto, chegou ao empate aos 32 minutos, quando Rafael Costa brigou no lance e a bola sobrou para Cafu, que só tocou para o fundo da meta. Mas o Joinville mostrou força para buscar a vitória, fazendo 2 a 1 já aos 35, em mais uma cobrança de escanteio que Bruno Aguiar aproveitou para marcar.

Depois, já aos 45 minutos, Edigar Junio recebeu a bola de cara para o gol de Fabinho, chutando cruzado e rasteiro para marcar 3 a 1. Depois disso houve uma confusão com os torcedores da Ponte Preta que queriam deixar o estádio. Em princípio, o plano da Polícia Militar era que ela deixasse o local por último. Após cinco minutos de paralisação, os torcedores campineiros saíram e o jogo recomeçou, mas o time paulista não teve tempo para reagir.

Agora, os dois times voltam a campo na terça-feira, quando acontece a 36ª rodada. O Joinville enfrenta o Boa em Varginha (MG), enquanto a Ponte Preta recebe América-RN em Campinas (SP). Depois, restarão mais dois jogos para cada, para ver quem leva o título da Série B.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 3 X 1 PONTE PRETA

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Anselmo, Everton (Fillipe Soutto) e Marcelo Costa (Thiago Medeiros); Edigar Junio e Fernando Viana (Fabinho). Técnico: Hemerson Maria.

PONTE PRETA - Roberto (Daniel); Rodnei, Tiago Alves, Gilvan e Bryan; Fernando Bob, Juninho, Renato Cajá (Thomás) e Cafu; Alexandro (Rafael Costa) e Roni. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Rogério, aos 12, Cafu, aos 32, Bruno Aguiar, aos 35, e Edigar Junio, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson de Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Aguiar, Edson Ratinho e Éverton (Joinville); Juninho, Gilvan, Fernando Bob e Rafael Costa (Ponte Preta).

RENDA - R$ 280.225,00.

PÚBLICO - 17.851 presentes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).