Joinville ganha de virada do Oeste e se garante no G-4

O Joinville se garantiu dentro do G4, a zona de acesso, ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o time catarinense venceu o Oeste por 2 a 1, de virada, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 19.ª rodada, e devido ao confronto direto entre Vasco e Avaí neste sábado, está garantido na zona de classificação.

Com a vitória, o time de Hemerson Maria chegou à segunda posição, com 33 pontos, mesma pontuação do América-MG, líder, mas com um saldo de gols inferior (10 contra 5). O Oeste, com a derrota, segue na zona de rebaixamento, na 17.ª posição, com 19 pontos.

O jogo começou quente, com os dois times dispostos a abrir o placar logo de início. E assim, não demorou muito para a rede balançar. Aos dois minutos, Fernandinho levantou o escanteio para a área e após um desvio de cabeça na primeira trave de Serginho, Kléber, também de cabeça, marcou para o Oeste.

O gol não abalou o Joinville, que conseguiu o empate rapidamente. Aos 15 minutos, Éverton fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou para a área. O atacante Fabinho dominou, driblou Lucas Bahia e chutou no canto, sem chances de defesa para Anderson.

O jogo voltou a ficar aberto após o empate e os dois times se arriscavam na frente. Aos 18 minutos, Fernandinho foi até o fundo e cruzou para a área. A bola chegou até o atacante Fábio Santos, que cabeceou na direção do gol, mas a bola acertou a trave.

A partida caiu de rendimento na segunda etapa. Mesmo com o apoio da torcida, o Joinville não conseguia furar a boa defesa paulista, que voltou mais forte. O primeiro lance perigoso apareceu apenas aos 20 minutos. Depois de cruzamento da esquerda, Jael se antecipou ao defensor e cabeceou forte, mas a bola passou por cima, tirando tinta da trave.

Se o Joinville não conseguia marcar, o Oeste apostava nos contra-ataques e foi assim que por muito pouco o time paulista não passou novamente na frente aos 26 minutos. Roger Gaúcho roubou a bola e chutou na trave. No rebote, Fábio Santos tocou para o fundo das redes, mas o assistente marcou impedimento.

O gol anulado serviu para acordar o time da casa, que finalmente chegou aos segundo gol aos 29 minutos. Jael recebeu a bola de costas para a defesa e tocou para Marcelo Costa. O meia invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

O Joinville volta a campo nesta terça, às 20h30, para enfrentar a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo. Já o Oeste atuará em casa, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), no sábado, às 21 horas, contra o Ceará. As partidas serão válidas pela 20.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 x 1 OESTE

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Thiago Medeiros e Rogério; Washington, Everton (Harison depois Murilo) e Marcelo Costa; Fabinho, Jael e Edigar Junio (Anselmo). Técnico: Hemerson Maria.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Lucas Bahia (Cris), Renan e Fernandinho; Leandro Melo, Dionísio, Kléber (Lelê) e Roger Gaúcho; Fábio Santos (Marcinho Beija-Flor) e Serginho. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Kléber, aos 2, e Fabinho, aos 15 minutos do primeiro tempo; Marcelo Costa, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Ratinho, Jael, Marcelo Costa e Washington (Joinville); Ezequiel, Renan Diniz e Fábio Santos (Oeste).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).