Joinville ganha do Ceará e rouba a liderança da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder. O Joinville foi até Fortaleza, venceu o Ceará, em pleno estádio Presidente Vargas, por 3 a 1, e assumiu o topo da tabela de classificação, em partida realizada nesta terça-feira, válida pela 11.ª rodada.

Com os três pontos, o clube catarinense conquistou a sua segunda vitória seguida, o que fez com que assumisse a primeira colocação com 23 pontos, dois a mais que o Ceará. A equipe nordestina viu cair uma invencibilidade de oito jogos e acabou na terceira posição, sendo ultrapassada pelo Luverdense.

A liderança estava em jogo, mas apenas uma das equipes entrou em campo com a intenção de ficar no topo da tabela de classificação. O Joinville não esperou nem o duelo começar direito e já foi abrindo o marcador. Logo no primeiro minuto, Bruno Costa lançou, a zaga do Ceará falhou e a bola ficou na cabeça de Marcelo Costa, que desviou para o fundo das redes.

O clube nordestino sentiu o gol e por pouco não levou o segundo, logo em seguida, dos pés do próprio Marcelo Costa. Jael tocou para o meia, que mandou no travessão. O lance acordou o Ceará, que respondeu com Nikão, mas Oliveira fez uma grande defesa.

Aos poucos, o clube cearense foi se recuperando. Até chegou a assustar com a bola na trave de Nikão, mas acabou sofrendo o segundo gol aos 27 minutos, com Jael. Marcelo Costa soltou a bomba, em cobrança de falta, a bola explodiu no travessão e sobrou para o atacante guardar.

O baque, porém, aconteceu mesmo aos 46 minutos. Edson Ratinho arriscou de muito longe, a bola desviou e enganou o goleiro Jaílson.

Com larga vantagem no placar, o Joinville fez uma segunda etapa mais tranquila. O clube catarinense precisou apenas segurar o resultado para confirmar os três pontos. O Ceará bem que tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio do adversário.

As melhores chances da equipe nordestina saíram dos pés de Vicente. O lateral ia diminuindo o marcador, mas o árbitro acabou marcando impedimento. Quem também tentou foi Magno Alves, só que o atacante teve o chute afastado pelos zagueiros. Ainda deu tempo de Edson Ratinho tirar em cima da linha a cabeçada de Sandro.

Quando ninguém esperava, o Ceará diminuiu. Aos 43 minutos, Magno Alves fez boa jogada, tocou por cima do goleiro Oliveira e Lulinha chegou para completar. O clube nordestino ainda pressionou no final, mas já era tarde.

Na próxima rodada, o Joinville enfrenta o ABC nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio Frasqueirão, em Natal. Já o Ceará pega o Icasa no sábado, às 16h20, novamente no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 3 JOINVILLE

CEARÁ - Jaílson; Marcos, Diego Ivo, Sandro e Vicente; João Marcos, Marcus Vinícius (Lima), Eduardo (Felipe Amorim), Nikão (Maranhão); Lulinha e Magno Alves. Técnico: Sérgio Soares.

JOINVILLE - Oliveira; Edson Ratinho, Anderson Conceição, Bruno Aguiar e Bruno Costa; Naldo, Everton (Murilo), Marcelo Costa (Eduardo Ramos); Edigar Junio (Daniel Pereira), Fabinho e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Marcelo Costa, a 1, Jael, aos 27, e Edson Ratinho, aos 46 minutos do primeiro tempo; Lulinha, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Ivo, Vicente e João Marcos (Ceará); Jael (Joinville).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 296.661,00.

PÚBLICO - 17.834 pagantes.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).