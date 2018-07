Joinville ganha sobrevida e afunda Sampaio Corrêa na lanterna da Série B

O Sampaio Corrêa estava quebrando a série negativa de oito jogos sem uma vitória sequer - foi para nove - até aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Joinville acordou, marcou o gol de empate e logo na sequência selou a virada por 2 a 1, em pleno estádio Castelão, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa fica na lanterna, com 27 pontos, contra 33 do Joinville, que ganha uma sobrevida, mas ainda ocupa a zona de rebaixamento, para esta reta final de campeonato.

No duelo direto contra o rebaixamento, os dois times fizeram um primeiro tempo muito truncado, com poucas oportunidades de gols. A equipe maranhense apostava na velocidade de seus atacantes para abrir o placar e acabou obtendo resultado aos 29 minutos. Éder Sciola colocou a bola dentro da área, Thiago Santos desviou e Edgar colocou, de cabeça, no fundo das redes.

Atrás no placar, o Joinville teve que se mexer e acabou queimando uma substituição. Ramon colocou Aldair e deixou o time com quatro atacantes. E o jogador por pouco não deixou tudo igual. Em sua primeira jogada, cabeceou rente à trave. Nesta altura, o time catarinense ia na base do desespero em busca do gol.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O Sampaio ameaçou uma pressão inicial e desperdiçou uma chance com Edgar, que recebeu de Sotero e chutou em cima da defesa do Joinville, que foi com tudo para o ataque, mas parava na forte marcação do adversário.

O Joinville seguiu na pressão e por pouco não fez um golaço no Castelão. Após linda jogada de Fernandinho, Jael tentou de calcanhar para um milagre de Rodrigo Ramos, que salvou o recuado Sampaio Corrêa de sofrer o empate.

Quando a vitória do Sampaio parecia certa, Ligger desviou a cobrança de escanteio e jogou a bola na cabeça de Danrlei, que exigiu grande defesa de Rodrigo Ramos. Na sobra, o próprio zagueiro empatou. No lance seguinte, Aldair aproveitou o apagão da defesa adversário para marcar o gol da vitória do Joinville.

Na próxima rodada, o Joinville enfrenta o Bragantino na terça-feira, às 21h30, na Arena Joinville, em outro confronto direto contra o rebaixamento. O Sampaio Corrêa visita o Bahia no mesmo dia e horário, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 2 JOINVILLE

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Luiz Otávio, Wágner e Esquerdinha; Diego Lorenzi, Diogo Orlando (Coppetti), Lucas Sotero (Felipe Costa) e Hiltinho (Pimentinha); Thiago Santos e Edgar. Técnico: Flávio Araújo.

JOINVILLE - Samuel Pires; Reginaldo (Everton Silva), Danrlei, Ligger e Fernandinho; Naldo, Tinga e Erick Luis (Aldair); Claudinho (Juninho), Fernando Viana e Jael. Técnico: Ramon Menezes.

GOL - Edgar, aos 29 minutos do primeiro tempo; Danrlei, aos 40, e Aldair, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Rogério Batista do Prado (SP).

CARTÃO AMARELO - Thiago Santos (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Naldo (Joinville).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 1.671 torcedores.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).