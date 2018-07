Joinville leva susto, mas bate CRB e sonha com acesso

Com a vitória, o Joinville chegou aos 52 pontos, mas permaneceu na sexta posição - a seis do Atlético Paranaense, o quarto colocado. Em contrapartida, o CRB permaneceu com 30 pontos e com risco de rebaixamento: é apenas o 16.º e tem dois pontos de vantagem para o Bragantino, o primeiro na lista da degola.

Ainda sonhando com o acesso, o Joinville entrou em campo com uma postura ofensiva, só que logo aos 5 minutos levou um susto, quando Ednei recebeu passe dentro da área e abriu o placar para o CRB. O gol não abalou o time catarinense, que aos 13 empatou. Após cobrança de falta, o goleiro Anderson saiu mal e Maurício completou para as redes. O Joinville ainda teve a chance de marcar o segundo gol, só que Lima desperdiçou cobrança de pênalti.

No segundo tempo, o Joinville continuou melhor e aos 18 minutos chegou à virada. O atacante William fez bela jogada, girou sobre o marcador e chutou no ângulo de Anderson. Aos 33, o atacante Lima ainda daria números finais ao confronto, quando aproveitou cruzamento da direita, dominou e chutou no canto de Anderson. Se reabilitou do pênalti perdido.

Pela 32.ª rodada, o Joinville enfrenta na próxima terça-feira o América-RN, às 19h30, no estádio Nazarenão, em Goianinha (RN). Já o CRB, no mesmo dia e horário, joga diante do Vitória, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 3 x 1 CRB

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Diego Jussani, Maurício e Rodrigo Alvim; Leandro Carvalho, Glaydson (Aldair), Ricardinho, Jaílton (Djair); William (Vanderlei) e Lima. Técnico: Marcelo Serrano (interino).

CRB - Anderson; Ângelo (Edson), Ítalo, Rogélio e Gleidson; Ednei, Roberto Lopes (Vitor) e Geovani; Ricardinho, Aloísio Chulapa (Jeorge) e Jadílson. Técnico: Roberval Davino.

GOLS - Ednei, aos 6, e Maurício, aos 13 minutos do primeiro tempo; William, aos 18, e Lima, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ivan (Joinville); Anderson, Edson, Roberto Lopes e Aloísio Chulapa (CRB).

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).