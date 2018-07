Joinville perde do Boa em casa na estreia de Drubscky

Este é o quinto jogo consecutivo sem vitórias do time catarinense, sendo dois empates e três derrotas. A má fase faz o clube estacionar nos 17 pontos, mas ainda próximo do pelotão de elite. Os mineiros deram um salto na classificação e chegaram aos 16 pontos, na parte de cima da tabela.

Os dois times fizeram um início de jogo alucinante, com quatro gols em apenas 17 minutos. O primeiro deles saiu logo no primeiro minuto para o Joinville. O atacante Edigar Junio foi lançado em velocidade e tocou na saída do goleiro Leandro. A torcida local, porém, não teve tempo para comemorar. Isso porque o empate aconteceu aos quatro minutos. O meia Marcelinho Paraíba cobrou escanteio e o volante Rodrigo Souza desviou de cabeça no canto.

O jogo continuou em um ritmo forte e os catarinenses voltaram a ficar à frente do placar, aos 16 minutos. Lima recebeu na área, limpou a marcação e bateu debaixo das pernas do goleiro. Um minuto depois, saiu o empate novamente. Após falha da defesa, a bola sobrou para o atacante Marcelo Macedo, que mandou no ângulo esquerdo do goleiro Ivan.

Depois de um primeiro tempo emocionante, o segundo foi mais truncado e com menos chances de gols. Para azar dos donos da casa, o goleiro Ivan foi expulso aos 22 minutos, após colocar a mão na bola fora da área. Os mineiros se aproveitaram da vantagem numérica e viraram aos 39 minutos. O atacante Malaquias cruzou da direita e Luiz Paulo desviou de peito.

No próximo sábado, às 16h20, o Joinville volta a campo para enfrentar o Figueirense, na Arena Joinville. O Boa joga contra o América-RN, na sexta-feira, às 19h30, no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 2 x 3 BOA

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Diego Jussani, Rafael e Rafinha; Augusto Recife, Marcus Vinícius, Arthur Maia (Carlos Alberto) e Martín Liguera (Oliveira); Lima e Edigar Junio (Francis). Técnico: Ricardo Drubscky.

BOA - Leandro; Rafinha, André Astorga, Ciro Sena (Wallison) e Aírton Oliveira; Rodrigo Souza (Marabá), Betinho, Petros e Marcelinho Paraíba; Luiz Paulo e Marcelo Macedo (Malaquias). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Edigar Junio, a 1, Rodrigo Souza, aos 4, Lima, aos 16, e Marcelo Macedo, aos 17 minutos do primeiro tempo; Luiz Paulo, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ciro Sena, André Astorga, Marcelo Macedo, Wallison, Betinho (Boa).

CARTÕES VERMELHOS - Ivan (Joinville); Petros (Boa).

ÁRBITRO - Edivaldo Elias da Silva (PR).

RENDA - R$ 81.210,00.

PÚBLICO - 7.407 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SP).