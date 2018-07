Joinville quebra jejum e derrota o Oeste por 2 a 0

ITÁPOLIS - Após três jogos sem vitória, o Joinville voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, em Itápolis (SP), no estádio dos Amaros, pela 16.ª rodada, venceu o Oeste por 2 a 0 sem grandes dificuldades. Os gols foram marcados por Edigar Junio e Marcelo Costa, um em cada tempo. Com os três pontos, os catarinenses chegaram aos 24 pontos, na sétima colocação. Por sua vez, o time paulista permanece com 19, em 12.º lugar.

O Joinville, que vinha de um empate e duas derrotas, começou melhor e logo aos dois minutos abriu o placar. Edigar Junio recebeu na entrada da área, girou em cima da defesa e soltou um petardo de fora da área, sem chances para o goleiro Fernando Leal, que tentou chegar na bola, mas não conseguiu.

Em cima do adversário atrás do empate, o Oeste deixou o contra-ataque aberto para o Joinville, que aos 45 minutos ficou com um homem a mais em campo. Carlos Alberto foi lançado e Neto, do Oeste, era o último homem e fez falta no volante. Com isso foi expulso.

Com 11 jogadores em campo, o Joinville cadenciou o jogo e continuou com o contra-ataque aberto. Aos 21 minutos, em uma rápida jogada, fez o segundo. Após lançamento, Edigar Junio bateu com força. Fernando Leal deu rebote no pé de Marcelo Costa, que só desviou para o fundo das redes. No final, o Oeste pressionou tentando diminuir, mas esbarrou no sistema defensivo dos catarinenses.

O Joinville volta aos gramados na próxima sexta contra o São Caetano, em Joinville, às 21 horas. No outro sábado, o Oeste encara o Figueirense, em Florianópolis, às 21 horas, fechando a 17.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 x 2 JOINVILLE

OESTE - Fernando Leal; Everton Dias, Adriano Alves, Ligger e Fernandes (Piauí); Neto, João Denoni, Bruno Sabino (Lelê) e Wanderson; Emerson e Bruno Nunes. Técnico: Edison Só.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Sandro, Diego Jussani e Rafinha; Augusto Recife, Carlos Alberto (Marcos Winicius), Marcelo Costa e Wellington Bruno; Edu (Ronaldo) e Edigar Junio. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOLS - Edigar Junio, aos 2 minutos do primeiro tempo; Marcelo Costa, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Piauí (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - Neto (Oeste).

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

RENDA - R$ 3.542,00.

PÚBLICO - 2.838 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).