Joinville quebra série negativa e duelo pernambucano termina empatado na Série C

O Joinville-SC quebrou uma sequência negativa de sete jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional -, nesta segunda-feira, ao derrotar o Volta Redonda-RJ pelo placar de 1 a 0. Ainda no encerramento da nona rodada, Salgueiro-PE e Santa Cruz-PE ficaram no empate sem gols no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE).

O Joinville deu uma sobrevida ao seus torcedores ao derrotar o Volta Redonda, na Arena Joinville, em Joinville (SC), por 1 a 0 - com gol de Breno, aos 24 minutos do primeiro tempo. O time catarinense não vencia desde o dia 15 de abril, quando bateu o Ypiranga-RS pelo mesmo placar.

Apesar do resultado, o Joinville segue na lanterna do Grupo B com sete pontos, mas viu a diferença para o Ypiranga, primeiro fora da zona de rebaixamento, cair para três. Entre eles está o próprio Volta Redonda, com nove. O time fluminense conheceu a sua terceira derrota consecutiva no torneio.

Ainda pelo Grupo B, o Botafogo-SP lidera com 18 pontos, seguido por Operário-PR com 17, Bragantino-SP com 15 e Tombense-MG com 14. Os quatro estariam classificados às quartas de final.

DUELO PERNAMBUCANO

No confronto pernambucano desta segunda-feira, Salgueiro e Santa Cruz ficaram no empate sem gols - melhor para o segundo, que se garantiu mais uma rodada no G4. Atualmente está na quarta posição, com os mesmos 14 pontos do ABC-RN, em terceiro lugar. O líder é o Atlético Acreano-AC, com 19. O Confiança-SE aparece em segundo, com 16.

Já o Salgueiro viu a sequência de três triunfos seguidos acabar, mas continua na briga pela classificação, com 12 pontos. No entanto, está apenas três na frente da zona de rebaixamento. O Globo-RN é o nono do Grupo A, com nove pontos. O lanterna é o Remo-PA, com sete.

Confira a 9.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Náutico-PE 3 x 2 Remo-PA

Tupi-MG 4 x 1 Ypiranga-RS

Cuiabá-MT 0 x 1 Bragantino-SP

Juazeirense-BA 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

Operário-PR 3 x 2 Luverdense-MT

Botafogo-SP 1 x 0 Tombense-MG

Globo-RN 1 x 1 Confiança-SE

Atlético Acreano-AC 3 x 0 ABC-RN

Segunda-feira

Salgueiro-PE 0 x 0 Santa Cruz-PE

Joinville-SC 1 x 0 Volta Redonda-RJ