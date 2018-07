Joinville recebe o Inter para deixar a lanterna do Brasileirão O Joinville conseguiu a segunda vitória no Campeonato Brasileiro no último jogo, mas ainda não foi o suficiente para deixar a lanterna da tabela. A equipe catarinense precisa manter a boa fase e derrotar o Internacional neste domingo, às 16 horas, em casa, pela 13ª rodada. Ainda assim continuará na zona de rebaixamento, mas tem a chance de sair da última colocação.