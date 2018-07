Joinville recebe o Vasco e pode ser rebaixado à Série B mesmo com vitória

A situação é a seguinte: para adiar a queda por mais uma rodada, o Joinville precisa dos três pontos e ainda torcer por tropeços do Avaí (16.º, com 38) ou do Figueirense (15.º, com 39). Eles enfrentam, respectivamente, Fluminense (fora de casa) e Chapecoense (em casa). Se as duas equipes passarem dos 40 pontos, o Joinville está matematicamente na Série B.

Ciente que a equipe só se livrará do rebaixamento por um milagre, o goleiro Agenor falou em buscar as três vitórias que restam para honrar a camisa do clube. "Temos de reconhecer que erramos bastante durante o campeonato e procurar fazer nos últimos jogos uma sequência boa. Necessitamos de força, de saber que o campeonato não acabou ainda. Temos três confrontos para ao menos terminar com dignidade. Tem o nome do Joinville em jogo e de cada um em campo. Ninguém quer manchar mais o nome", comentou.

O técnico PC Gusmão faz mistério com a escalação e revelou apenas que fará mudanças em relação à derrota para o Avaí por 2 a 1. Na lista de relacionados, as principais novidades foram as presenças do atacante Adriano e do meia Jhonatan, que vieram das categorias de base. "Vou mudar sim, não vou dizer qual mudança porque ainda não tenho totalmente a certeza e não quero atrapalhar o trabalho de vocês (jornalistas)", disse o treinador.