Joinville sofre, mas bate o Boa e segue rondando os quatro melhores

Mesmo com dificuldades, o Joinville conseguiu se manter na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time catarinense teve trabalho, mas conseguiu bater o Boa por 2 a 1, na Arena Joinville, em Santa Catarina, pela 17.ª rodada.

O time catarinense subiu para os 29 pontos e está na cola dos líderes. Enquanto isso, o Boa encerrou uma série invicta de seis jogos e segue no meio da tabela de classificação, com 24 pontos, ainda sonhando em se aproximar do G-4.

Em bom momento na temporada, o Boa começou em cima do adversário e assustou em cobrança de falta de Tomas logo aos sete minutos. Embora encontrasse dificuldades, o Joinville conseguiu abrir o placar em sua primeira chegada com perigo ao ataque. Aos 17, Marcelo Costa pegou rebote do goleiro João Carlos e ajeitou de cabeça para Fabinho, que pegou de sem pulo e não desperdiçou.

Os donos da casa melhoraram com o gol e não permitiram mais que o adversário chegasse com perigo. Em uma falha generalizada da defesa, porém, o Joinville tomou o empate. Aos 30 minutos, Marinho Donizete cruzou e a bola passou por todo mundo e sobrou para Eric do outro lado, que fez outro levantamento e encontrou Fernando Karanga livre na área. O atacante pegou de primeira e marcou: 1 a 1.

O time catarinense voltou para o segundo tempo mais ofensivo e encurralou o adversário no campo de defesa. O Boa não conseguia segurar os avanços de Edson Ratinho e Rogério e se segurou para manter a partida empatada. Jael e Fabinho tentaram aproveitar cruzamento, mas mandaram a bola para fora.

Ainda pressionando o adversário, o Joinville ficou com um jogador a mais após Fernando Karanga receber o cartão vermelho por falta dura. Os donos da casa conseguiram aproveitar a superioridade numérica e marcar aos 35 minutos em cobrança de pênalti feito por Jael em cima de Thiago Carvalho. Marcelo Costa foi para a bola e não deu chances para João Carlos. No final, os mineiros tentaram pressionar, mas não chegaram ao empate e perderam a sequência invicta.

Pela 18.ª rodada, o Joinville tem duelo direto contra o Luverdense. Os times se enfrentam neste sábado, às 21 horas, no Mato Grosso. Na sexta, às 19h30, o Boa encara o Oeste, no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 x 1 BOA

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Anderson Conceição, Bruno Aguiar (Thiago Medeiros) e Rogério (Eduardo Ramos); Washington, Everton e Marcelo Costa; Edigar Junio, Jael e Fabinho (Marquinhos). Técnico: Hemerson Maria.

BOA - João Carlos; Eric, Lula, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; Wilian Favoni (Malaquias), Wellington, Tomas e Clébson (Luiz Eduardo); Ualisson Pikachu (Diego) e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Fabinho, aos 17, e Fernando Karanga, aos 30 minutos do primeiro tempo; Marcelo Costa (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Aguiar e Marquinhos (Joinville); Eric, Thiago Carvalho e Clébson (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Fernando Karanga (Boa).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 70.980,00.

PÚBLICO - 6.481 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).