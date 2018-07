Joinville sofre nova derrota no TJD-SC e título catarinense será decidido no STJD

O time de Florianópolis é o maior interessado no imbróglio judicial que pode cassar o título estadual do Joinville. Mas agora terá que aguardar a futura decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), uma vez que o Joinville vai recorrer à instância superior para tentar fazer valer o título conquistado no último dia 3.

Como aconteceu no primeiro julgamento, o Pleno do TJD-SC decidiu a favor da punição por 8 votos a 0. Os auditores decidiram que o Joinville cometeu irregularidade ao incluir o jogador André Diego Krobel, de 20 anos, na lista de relacionados para a partida contra o Metropolitano, pela última rodada do Hexagonal Final do Catarinense.

O Pleno do tribunal considerou o ato uma infração porque o atleta tinha apenas vínculo amador com o clube. Pela Lei Pelé, que fundamenta o Regulamento do Campeonato Catarinense, jogadores com ao menos 20 anos devem ter contratos profissionais com os clubes.

Com a punição, o Joinville perdeu quatro pontos na tabela de classificação, o que altera as posições no Hexagonal Final. O time caiu da primeira para a segunda colocação, trocando de lugar com o Figueirense, justamente seu adversário na final do Estadual. Esta mudança inverte as vantagens que o Joinville tinha na decisão: garantir o título em caso de dois resultados iguais e jogar a segunda partida em casa.

Estas vantagens acabaram dando o título ao time porque os dois jogos terminaram empatados sem gols. Diante da punição, que altera as posições na tabela de classificação, a vantagem passa a ser do Figueirense, que poderia ser aclamado o novo campeão estadual.

O título, contudo, não vai trocar de mãos após esta nova decisão do TJD porque cabe recurso ao STJD. A diretoria do Joinville já avisou que vai apresentar recurso na instância superior. Não há estimativa de data para o futuro julgamento do caso no STJD.

Ainda não se sabe o que aconteceria caso o Joinville sofra novas derrotas no Pleno do TJD e no STJD. A Federação Catarinense de Futebol poderia simplesmente aclamar o Figueirense como campeão ou agendar novas partidas para a final, com mandos invertidos e vantagem desta vez para o time da capital.

No último dia 3, na final estadual, o Joinville recebeu o troféu de campeão catarinense e comemorou com sua torcida na Arena Joinville ao fim do segundo empate sem gols com o Figueirense. O título, contudo, não foi homologado por decisão do TJD, acatada pela Federação Catarinense de Futebol.