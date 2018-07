Joinville tropeça em casa e empata com o Guaratinguetá na Série B

JOINVILLE - Antes um diferencial, agora a Arena Joinville não tem ajudado muito o Joinville. Nesta sexta-feira, pela sequência da 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ficou em um simples empate contra o Guaratinguetá por 1 a 1, no jogo que marcou a estreia do técnico Leandro Campos, que substituiu Toninho Cecílio, no comando da clube paulista.

Este é o segundo tropeço seguido do time em casa, que na última rodada perdeu para o Avaí por 2 a 1. Com o ponto, o Joinville fica em quarto lugar, com 42 pontos, e não pode ser ultrapassado no complemento da rodada. Por sua vez, o Guaratinguetá somou mais um ponto na luta contra a queda, chegando aos 31, na zona intermediária, seis a mais que o Atlético Goianiense, o primeiro na área da degola.

O Joinville começou o jogo no campo de ataque, pressionando e tentando, mas com o contra-ataque aberto, o Guaratinguetá era mais perigoso. Aos 37 minutos, em uma bola parada, o time da casa abriu o placar. Liguera cobrou escanteio na medida para o atacante Kim, que livre, no meio da área, subiu mais que todo mundo e testou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Guaratinguetá voltou um pouco mais ofensivo e aos 11 minutos foi premiado. Após cruzamento de Coelho, o lateral Eduardo Arroz apareceu na segunda trave, livre, e bateu com força. A bola bateu no travessão e morreu no gol de Ivan, vendido na jogada.

No final, o jogo passou a ser ataque contra defesa, com o Guaratinguetá fechado e o Joinville tentando de todos os jeitos o segundo gol. Mas a pressão foi sem efeito e o time paulista conseguiu segurar o ponto conquistado fora de casa.

Os times voltam ao gramado nesta terça, no dia da 26.ª rodada completa. O Joinville faz um confronto direto pelo G4 contra o Sport, às 19h30, no Recife, enquanto que o Guaratinguetá enfrenta o Paysandu, no mesmo horário, em Guaratinguetá (SP).

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 1 GUARATINGUETÁ

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Sandro, Rafael e Bruno Costa; Augusto Recife, Marcus Winícius (Matheus Carvalho), Marcelo Costa e Ligüera (Alex Faria); Kim e Lima. Técnico: Ricardo Drubscky.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Eduardo Arroz, Pedro Paulo, Marquinhos e Ruan; Tiago Ulisses (Fransérgio), Coelho, Julio César e Juninho (Cleiton Pedra); Renato Peixe (Moacir) e Allan Dias. Técnico: Leandro Campos.

GOLS - Kim, aos 37 minutos do primeiro tempo; Eduardo Arroz, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael (Joinville); Saulo, Pedro Paulo, Júlio César, Fransérgio e Marquinhos (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA - R$ 102.245,00.

PÚBLICO - 8.925 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).