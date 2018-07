Joinville tropeça no América-MG, mas mantém liderança

Com um homem a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, o Joinville acabou sendo surpreendido pelo América-MG, nesta terça-feira, em plena Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube catarinense, ao menos, buscou o empate por 1 a 1, após sair atrás do placar e segue por mais uma rodada na liderança.

Apesar do empate, o Joinville aumentou a sua série de invencibilidade e chegou a nove partidas sem derrotas.

Aproveitamento que o deixa na liderança da Série B com 47 pontos, um a mais do que Ponte Preta e Avaí. Por sua vez, o América-MG não perde há duas rodadas, mas continua na lanterna com 16 pontos. O time mineiro estreou o veterano técnico Givanildo Oliveira no lugar de Moacir Júnior.

O confronto também marcou o reencontro das equipes após a punição imposta pelo América-MG com a perda de 21 pontos. Foi exatamente o Joinville que denunciou o clube mineiro por escalar o lateral-esquerdo Eduardo de forma irregular.

Mesmo apoiado por seus torcedores, o Joinville se mostrou tímido nos primeiros minutos, mas continha com eficiência os avanços do rival. Aos poucos foi acelerando e teve a primeira chance de perigo aos 17 minutos. Marcelo Costa fez o pivô dentro da área para Edson Ratinho, que chegou chutando. Porém, acabou pegando mal na bola e mandou para a linha de fundo.

O América-MG não demorou para responder. Aos 19 minutos, após boa troca de passes no meio de campo, Renan Oliveira deu passe açucarado para Willians. O atacante tirou do goleiro Ivan e mandou para o fundo das redes. O Joinville por pouco não empatou logo em seguida. Bola alçada na área, Jael desviou e a bola bateu em Fabinho e foi direto nas mãos de João Ricardo.

Antes do apito final, Obina acabou recebendo o cartão vermelho. O atacante foi para a disputa de bola e deixou o cotovelo no rosto de Bruno Aguiar. Com um homem a menos, o clube mineiro recuou, mas conseguiu levar a vantagem para o vestiário.

Com um homem a mais e precisando reverter o resultado construído pelo América-MG na primeira etapa, o Joinville partiu com tudo para cima no segundo tempo. O clube catarinense pressionava, enquanto que o mineiro se fechava e fazia o possível para sair de campo com a vitória. Até aos 29 minutos, quando Hugo, que acabara de entrar, recebeu de Edigar Junio e completou para o fundo das redes, empatando o confronto.

Na próxima rodada, a 26.ª, o Joinville encara o Vasco nesta sexta, às 21h50, no estádio de São Januário, no Rio. Do outro lado, o América-MG enfrenta o Santa Cruz neste sábado, às 16h10, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 x 1 AMÉRICA-MG

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Thiago Medeiros e Bruno Collaço; Washington, Anselmo (Edigar Junio), Everton (Eduardo Ramos) e Marcelo Costa; Fabinho (Hugo) e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Adalberto, Vitor Hugo e Raul; Leandro Guerreiro (André), Thiago Santos, Gilson e Renan Oliveira (Andrei Girotto); Willians (Ricardinho) e Obina. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Marcelo, aos 16 minutos do primeiro tempo; Hugo, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anselmo (Joinville); João Rodrigo, Raul, Thiago Santos, Gilson, Leandro Guerreiro, Raul e Willians (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Obina (América-MG).

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA - R$ 161.610,00.

PÚBLICO - 11.093 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).