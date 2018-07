Joinville vence ASA e assume o terceiro lugar na Série B

ARAPIRACA (AL) - O Joinville segue caminhando a passos largos rumo ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time catarinense venceu o ASA por 1 a 0, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), e chegou ao sétimo jogo seguido sem derrota. A partida abriu a 22.ª rodada da Série B. Edigar Júnio foi o autor do gol da vitória.

Nas últimas sete rodadas, o Joinville venceu seis e empatou uma, chegando aos 40 pontos e assumindo a terceira colocação, já que o Paraná perdeu em casa para o Oeste, por 2 a 1, e estacionou nos 39 pontos. Sem vencer há quatro partidas - três derrotas e um empate -, o ASA corre o risco de entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada. Atualmente, o time está na 16.ª posição, com 23 pontos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com poucas chances de gol. O gramado molhado por causa da forte chuva que caía em Arapiraca fez os times errarem vários passes. Chiquinho Baiano bateu e exigiu boa defesa de Ivan, aos 25 minutos, a favor do ASA. Depois, o time catarinense criou duas oportunidades com Ronaldo e Eduardo, mas as finalizações saíram ao lado do gol.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o Joinville abriu o placar com Edigar Júnio, que havia acabado de entrar no lugar de Ronaldo. Hernani fez grande jogada individual pela linha de fundo e cruzou rasteiro. O atacante se antecipou ao zagueiro e desviou de letra.

Atrás do marcador, o ASA partiu com tudo para cima do adversário, mas apesar de ter posse de bola encontrava dificuldades para furar o sistema defensivo adversário, pois sentia falta de um meia armador. Edigar Júnio teve duas chances de ampliar para o Joinville, parando em Gilson.

Os dois times voltam a campo nesta terça, pela 23.ª rodada. O ASA recebe o Boa, às 21h50, novamente no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL). No mesmo horário, o Joinville enfrenta o América-RN, no estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).

FICHA TÉCNICA

ASA 0 x 1 JOINVILLE

ASA - Gilson; Maicon, Samuel, Tiago Garça e Chiquinho Baiano; Jorginho, Djair, Reinaldo Silva (Tallyson) e Kleiton Domingues (Wanderson); Lúcio Maranhão e Diego Clementino (Jefferson Maranhense). Técnico: Leandro Campos.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo (Naldo), Sandro, Diego Jussani e Rafinha; Augusto Recife, Marcus Vinícius, Hernani (Ricardinho) e Marcelo Costa; Lima (Edigar Júnio) e Ronaldo. Técnico: Ricardo Drubskcy.

GOL - Edigar Júnio, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Mayron dos Reis Novais (MA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).